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27 Nisan 2017 Perşembe 17:05

Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Birliği Yasası

Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Birliği Yasası
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KAMU-SEN: “YASALARA AYKIRI İSTİHDAMIN ÖNÜNE GEÇİLECEK”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, Cumhuriyet Meclisi’nden geçen Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasası ile kaçak olarak yasalara aykırı şekilde istihdamın ve mesleği icra etmenin önüne geçileceğini, kamu ve özelde çalışan hemşirelerin bir çatı altında toplanacağını belirtti.

Yazılı açıklamasında, yasanın çıkmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Kıdrışlıoğlu,  hemşire, ebe ve hasta haklarının daha etkin biçimde korunmasına imkan olacağını vurguladı.

Kıdrışlıoğlu,  ucuz işgücü amacıyla yasa dışı olarak diploma sahibi olmayan kişilere, farklı meslek gruplarına hemşirenin yapması gereken görevler yaptırıldığını belirterek, bunun tespiti halinde birlik yasasına göre asgari ücretin 7 katına kadar para cezası veya 3 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini kaydetti.

Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasası’nın özel sektörde çalışanları da  kontrol altına alma ve denetleme imkanı sağladığını vurgulayan Kıdrışlıoğlu, “Yasa gerekli durumda yasa dışılıklara müdahale etme, suç halinde kendi meslektaşları tarafından değerlendirme ve karar verme yetkisi vermektedir. Bu sayede kaçak olarak yasalara aykırı şeklinde istihdamın ve mesleği icra etmenin önüne geçilecektir. Birliğin  sadece yasaklama, denetleme, ceza verme  görevi yoktur. Mesleğin eğitimine ve  gelişimine de olanak tanımaktadır” ifadelerini kullandı.

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