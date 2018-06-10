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Kıbrıs Türk halkı, 1974’ten sonra 11’inci kez yerel seçim için oy kullanacak

Kıbrıs Türk halkı, 1974’ten sonra 11’inci kez yerel seçim için oy kullanacak

10 Haziran 2018 Pazar 07:05
Kıbrıs Türk halkı, 1974’ten sonra 11’inci kez yerel seçim için oy kullanacak

167 GÜN SONRA YENİDEN SANDIĞA…
 

7 OCAK ERKEN GENEL SEÇİMİNDE 190 BİN 551 OLAN SEÇMEN SAYISI 203 ARTIŞLA 190 BİN 754’E ULAŞTI
 

53 KÖY VEYA MAHALLEDE MUHTARLAR; 97 KÖY VEYA MAHALLEDE İSE İHTİYAR HEYETİ ÜYELERİ, KESİNLEŞEN ADAYLARIN SAYISI, SEÇİLMESİ GEREKEN KİŞİ VEYA KİŞİLERİN

SAYISINA EŞİT VEYA DAHA AZ OLDUĞUNDAN YSK TARAFINDAN SEÇİLMİŞ İLAN EDİLDİ
 

KIBRIS TÜRK HALKI BUGÜNE KADAR 10 KEZ YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ İÇİN OY VERİRKEN 2013’TE SADECE LTB İÇİN ARA SEÇİME GİDİLDİ

Kıbrıs Türk halkı, 7 Ocak’taki erken genel seçimden 167 gün sonra bu kez yerel yöneticilerini seçmek için 24 Haziran’da yeniden sandığa gidiyor. 
190 bin 754 kayıtlı seçmenin önündeki görev, 4 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, muhtarları ve ihtiyar heyeti üyelerini seçmek…

190 BİN 754 SEÇMEN
7 Ocak erken genel seçiminde 190 bin 551 olan seçmen sayısı 203 artışla 190 bin 754’e ulaştı.
60 bin 938’sı Lefkoşa, 47 bin 932’si Gazimağusa, 40 bin 584’ü Girne, 14 bin 699’u Güzelyurt, 19 bin 830’u İskele ve 6 bin 771’i de Lefke ilçesinde olmak üzere toplam 190 bin 754 kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkının olacağı seçimde 28 belediye başkanlığı için 111; 280 belediye meclis üyeliği için de 1083 aday yarışacak.

53 MUHTAR, 97 KÖY VEYA MAHALLEDEKİ İHTİYAR HEYETİ ÜYELERİ SEÇİLMİŞ SAYILDI
Yüksek Seçim Kurulu’nun seçileceğini ilan ettiği 237 muhtar ve 952 ihtiyar heyeti üyelerinden bazıları, kesinleşen adayların sayısı, seçilmesi gereken kişi veya kişilerin sayısına eşit veya daha az olduğundan YSK tarafından seçilmiş ilan edildi.
TAK muhabirinin hesaplamalarına göre 6 ilçede toplam 53 köy veya mahalledeki muhtarlar ve 97 köy ve mahalledeki ihtiyar heyeti üyeleri için seçime gerek kalmadı.
Lefkoşa ilçesinde 12 köy veya mahallede muhtar ve 21 köy veya mahallede ise ihtiyar heyeti üyeleri seçilmiş ilan edildi.
Gazimağusa ilçesinde 6 köy veya mahallede adaylık başvurusu yapan muhtar adayları ile 18 köy veya mahalledeki ihtiyar heyeti üyeleri rakipsiz oldukları için, seçime gerek kalmadı.
Girne ilçesinde 18 köy veya mahallenin muhtarı, seçimsiz muhtar ilan edilirken, 22 köy veya mahalledeki ihtiyar heyeti üyesi adayları da 4 veya 4’ten az oldukları için seçilmiş sayıldı.
Güzelyurt ilçesinde seçilmiş sayılan muhtar sayısı 3. 5 mahalle veya köydeki ihtiyar heyeti üyeleri de rakipleri olmadığı için seçilmiş ilan edildi.

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İskele ilçesindeki 11 köy veya mahallede muhtarlar,  25 köy veya mahallede ise ihtiyar heyeti üyeleri aynı şekilde seçildi. 
YSK, Lefke ilçesinde ise 3 köydeki muhtar ve 6 köydeki ihtiyar heyeti üyeliği adaylarını seçilmiş ilan etti.
 

KIBRIS TÜRK HALKININ YEREL SEÇİM TARİHÇESİ
YSK’nın web sitesinden derlenen bilgilere göre Kıbrıs Türk halkı, 24 Haziran’da, 1974’ten sonra 11’inci kez yerel seçim için oy kullanacak.  Bugüne kadar 10 yerel kuruluş organları genel seçimi, bir de yerel kuruluş organları ara seçimi yapıldı.
Kıbrıs Türk halkının kendi devlet çatısı altında ilk yerel seçime 23 Mayıs 1976’da gitti.
Bunu 1 Haziran 1980 seçimleri izledi. 
1984’te yapılması gereken yerel seçimler, 15 Kasım 1983’te KKTC’nin ilan edilmesi üzerine ertelendi ve 1 Haziran 1986’da yapıldı.
24 Haziran 1990’da Kıbrıslı Türkler bir kez daha yerel seçim için sandığa giderken, 19 Haziran 1994’te hem genel hem yerel seçim birlikte yapıldı. 
28 Haziran 1998’de bir kez daha yerel yöneticiler seçimle belirlenirken 30 Haziran 2002, yine hem yerel hem de genel seçimin birlikte yapıldığı gün olarak tarihe not düşüldü.
Mehmet Ali Talat’ın cumhurbaşkanı seçilmesi, Salih Miroğlu’nun ise vefatıyla boşalan 2 milletvekilliği için ara seçim, 26 Haziran 2006’daki yerel seçimle birlikte yapıldı.
27 Haziran 2010’daki yerel seçimle birlikte ise Derviş Eroğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı boşalan bir milletvekilliği için ara seçime gidildi.
Girdiği mali ve yönetsel krizle zor günler yaşayan başkent Lefkoşa Türk Belediyesi’nde boşalan başkanlık ve meclis üyelikleri için 7 Nisan 2013’te yerel ara seçim yapıldı.
KKTC’deki son yerel seçim ise dört yıl önce 29 Haziran 2014’te yapılmıştı.
 

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Son Güncelleme: 10.06.2018 10:18
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