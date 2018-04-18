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Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’ne “Kitap Okuyucu” Bağışlandı

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’ne “kitap okuyucu” bağışlandı.

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’ne “Kitap Okuyucu” Bağışlandı

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’ne “kitap okuyucu” bağışlandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:17
Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’ne “Kitap Okuyucu” Bağışlandı
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Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’ne “kitap okuyucu” bağışlandı.
İktisatbank sponsorluğunda, sanatçı Hüseyin Kırmızı’nın ‘renkler’ adlı eserinin CD satış kampanyasından elde edilen gelirle, Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu’na 13 bin TL tutarında kitap okuyucu ile üyelerin ihtiyacı olan 10 adet Türkçe konuşan kol saati ve 15 adet beyaz baston tekerleği alındı.
Kitap okuyucunun tanıtımı bugün dernek binasında düzenlenen etkinlikle basına tanıtıldı.
Etkinliğe, İktisatbank Genel Müdürü Olgun Ünal da katıldı.

YÜCETÜRK
Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, İktisatbank’ın yapmış olduğu destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Banka personeline teşekkür etti.
Cihaz hakkında bilgi veren ve uygulamalı olarak cihazın nasıl çalıştığını gösteren Yücetürk, kitap okuyucunun birçok dilde yazılan yazıları okuyabildiğini ve ayrıca cihaza müzik programı da yüklenebileceğini kaydetti.
Okulda birçok kişiye eğitim verildiğine dikkat çeken Yücetürk, yatılı öğrencilerin de olduğunu belirtti.
Alınan cihazın kendileri açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Yücetürk, cihaz sayesinde her türlü dokümana ulaşabileceklerini kaydetti.

ÜNAL
İktisatbank Genel Müdürü Olgun Ünal da, çok amaçlı kampanyada Banka olarak yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, CD satışına Banka personelinin yanısıra Banka müşterilerinin de yoğun ilgi göstermesinden dolayı 2-3 gün içerisinde yaklaşık bin adet CD’nin satıldığını belirtti.
Birçok dili hafızasına alabilen bir cihazın öğrencilerin kullanımına sunulmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Ünal, cihazın hayırlı olmasını temenni etti.
 

Son Güncelleme: 18.04.2018 12:25
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