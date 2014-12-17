Kıbrıs Türk Gençlik Hareketi: Rum Tarafı Çözüm İçin Çaba Harcamıyor, Zamana Oynuyor”

Kıbrıs Türk Gençlik Hareketi, Kıbrıs sorununa mantıklı uzlaşı yoluyla bir çözüm istediğini, fakat 40 yıldır KKTC’nin barış elini uzatmasına rağmen Kıbrıs Rum Yönetimi’nin her zaman barıştan kaçan taraf olduğunu kaydetti.

Hareketin yazılı açıklamasında, Kıbrıs Rum Yönetiminin çözüm için çaba harcamadığı; aksine Kıbrıs görüşmelerinde zamana oynamaya devam ettiği ifade edilerek, 2004 yılında Annan Planı Rum tarafınca reddedilmesine rağmen, tek taraflı AB’ye üye yapılıp “Kıbrıs Cumhuriyeti” adına tüm Adayı temsil etmesinin sağlanmasının yanlış olduğu belirtildi.

Açıklamada Adada bir barış değil ateşkes durumunun olduğu ve kalıcı ve adil barışa ihtiyaç duyulduğu da savunularak, Anavatan Türkiye ve KKTC’nin el ele olacağına inandıkları belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na destek belirtildi.