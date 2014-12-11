Kıbrıs Türk Gaziler Derneği’nden Bir Heyet Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber’i Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Gaziler Derneği’nden bir heyet Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’i ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi’nde saat 11:30’da gerçekleştirilen kabulde konuşan Dernek Başkanı Sadık Deniz, Kıbrıs’ta yaşayan gazi ailelerinin çocukları olarak derneği kısa süre önce kurduklarını kaydetti ve Siber’e dernekle ilgili bilgi vermek amacıyla nezaket ziyaretinde bulunmak istediklerini söyledi.

Deniz kısa süre içerisinde üye sayılarının 900’e ulaştığını da belirtti.

SİBER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de, ortak özelikleri ve yaşanmışlıkları olan kişilerin bir araya gelerek dernek kurmalarının ve ortak faaliyetlerde bulunmalarının çok güzel olduğunu söyledi.

Siber, bir çok kişinin yaşadıklarının bir birinden farklı olduğunu ama herkesin mutluluk, huzur ve güven içinde olması büyük öneme sahip ortak bir geleceği olduğunu kaydetti.

Siber, sivil toplum örgütü çatısı altında genç düşünce ile üretilecek projelerin yararlı olacağını da dile getirdi.