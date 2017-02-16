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16 Şubat 2017 Perşembe 15:59

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti: “Anastasiadis’in Kapı Vurarak Terk Etmesi Akıncı’nın Şahsında Kıbrıs Türk Halkına Saygısızlık”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti: 'Anastasiadis'in Kapı Vurarak Terk Etmesi Akıncı'nın Şahsında Kıbrıs Türk Halkına Saygısızlık”
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“BU TAVRI ŞİDDETLE KINIYORUZ”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bugünkü toplantıyı kapı vurarak terk etmesinin, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın şahsında Kıbrıs Türk halkına yönelik bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Akar yazılı açıklamasına, bu tavrı şiddetle kınadıklarını ifade etti ve Anastasiadis’in  hem Cumhurbaşkanı Akıncı hem de BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’den özür dilemesini istedi.

Akar, “Kıbrıslı Türkleri küçümsedikleri ve gerçekleri kabul etmedikleri sürece bu ülkede kalıcı bir çözüm sağlamak mümkün değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, adaya kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki çabalarının, Rum Liderliğinden aynı karşılığı görmediğinin bir gerçek olduğunu kaydeden Akar, “Rum çocuklarını ENOSİS ruhuyla yetiştirmek, iki toplum arasında dostluk, dayanışma ve işbirliği anlayışını geliştirmeye vurulan en ağır darbedir” ifadelerini kullandı.


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