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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Olağan Genel Kurulu Yapıldı...Yetkili Kurullar Belirlendi

ÖZUSLU: “MEDYA ALANINDA TOPLU SÖZLEŞME İLE ÇALIŞABİLME KOŞULLARI YAYGINLAŞIYOR”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Olağan Genel Kurulu Yapıldı...Yetkili Kurullar Belirlendi

ÖZUSLU: “MEDYA ALANINDA TOPLU SÖZLEŞME İLE ÇALIŞABİLME KOŞULLARI YAYGINLAŞIYOR”

29 Eylül 2018 Cumartesi 10:16
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Olağan Genel Kurulu Yapıldı...Yetkili Kurullar Belirlendi


ÖZUSLU: “MEDYA ALANINDA TOPLU SÖZLEŞME İLE ÇALIŞABİLME KOŞULLARI YAYGINLAŞIYOR”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Genel kurulda, yeni dönemde yetkili kurullarda görev alacak üyeler belirlendi.


Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde saat 10.30’da başlayan Genel Kurul’da ilk olarak Divan Başkanlığı oluşturuldu. Divan üyeliğine Sami Taşarkan, Cenk Mutluyakalı, Serkan Soyalan getirildi.


KTGB Başkanı Sami Özuslu’nun konuşma yaptığı Genel Kurul’da Faaliyet ve Mali Raporlar sunuldu, raporlar aklandı ve Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu seçildi.


YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu üyeliğine; Ali Cansu, Artun Çağa, Dilek Öncül Kodan, Fatma Arpalıklı, İbrahim Güneşer, Mustafa Kortun, Sami Özuslu, Simge Çerkezoğlu, Tarkan Kavaz seçilirken, yedek üyeler de Hıfsiye Ruh, Engin Dervis oldu.


Olağan Genel Kurul’da Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri de şu isimlerden oluştu:
“Denetleme Kurulu üyeleri: Damla Soyalp, Ali Baturay, Halil Davulcu
Onur Kurulu üyeleri: Perihan Aziz, Ümral Akpınar, Rasıh Reşat”


ÖZUSLU
KTGB Başkanı Sami Özuslu konuşmasında, birliğin basın özgürlüğü konusundaki hassasiyetinin devam ettiğini söyleyerek, medya kurumlarında yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.


Basın emekçilerinin mesleği terk etme arayışında olduğunu söyleyen Özuslu, medya kuruluşlarının haksız rekabetten kaynaklanan ciddi finansal sıkıntlar yaşadığını belirtti.


Özuslu, Türkiye’de basın özgürlüğünün geldiği nokta ve gazeteciler ile düşünce insanlarına yönelik süreçlerin “kabul edilemez” olduğunu, bu durumun ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.


Kıbrıs’ın yer aldığı Doğu Akdeniz bölgesinde savaş ve çatışmaların tüm toplumu olumsuz etkilediğini dile getiren Özuslu, savaş ve çatışma ortamlarında demokrasi ve özgürlüğün kolay ortadan kalkabildiğini belirtti.


Özuslu, meslek örgütleri ile dayanışma içinde bu sorunları dile getirmeye devam edeceklerine işaret etti.


“TOPLU SÖZLEŞMELER YAYGINLAŞIYOR”
Gazetecilerin eğitim, donanım, finansal anlamda daha iyiye gidebilmesi için mücadele verdiklerini belirten Özuslu, yatırımı yapılmayan gazetecilere dönük bir dizi kazanım elde edildiğini, medya alanında toplu sözleşme ile çalışabilme koşullarının giderek yaygınlaştığını kaydetti.


Medya kuruluşlarının ayakta durması adına çalışmalar yapıldığını söyleyen Özuslu, çalıntı haberlerle ilgili de atılan adımlarla yargı sürecinin başladığına vurgu yaptı.


Özuslu, lokalin genişletilerek, çok daha iyi bir noktaya geldiğini, sivil toplum örgütlerine, siyasi partilere de açık olan bir toplantı salonuna kavuşulduğunu kaydetti.


Yeşil alan yaratıldığını, bölgenin betonlaşmadan kurtarıldığını havuzu ve yeşili ile tüm topluma hizmet sunan bir mekana dönüştürüldüğünü söyleyen Özuslu, gazetecilerin de her türlü sosyal aktiviteyi düzenleyebileceği bir alana sahip olduğunu belirtti.


“AGİT İLE TEMAS KURULDU”
Özuslu, örgütsel yapıyı güçlendirici adımlar atıldığını, uluslararası üyeliklerle ilgili çalışmalar yapıldığını, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile temas kurulduğunu, glossary (Önem Taşıyan Kelimeler: Kıbrıstaki Gazetecilik İçin bir Sözlük) hazırlandığını belirtti.


Gelecek dönemle ilgili hedeflerini de aktaran Özuslu, Avrupa Birliği Projesi’ne başvurulduğunu, 300 bin Euro tutarında bir kaynak elde edildiğini, bu kaynağın uluslararası örgütlere üyelik, kurumsallaşma, anket, yasal düzenleme için lobicilik, eğitim çalışmaları, daha da profesyonel örgütlenmeye gidilmesi gibi amaçlarla kullanılacağını söyledi.

Son Güncelleme: 29.09.2018 13:23
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