3 MAYIS DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ…BASIN TEŞVİK ÖDÜLLERİ BELİRLENDİ

KTGB BASIN TEŞVİK ÖDÜLLERİNİN DE VERİLECEĞİ RESEPSİYON DÜZENLİYOR



TAK'TAN HÜSEYİN SAYIL, RAHME ÇİFTÇİOĞLU VE GÖZDE SÜREÇ SARI DA ÖDÜL ALANLAR ARASINDA



Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü resepsiyonla kutlayacak.

Basın Teşvik Ödülleri’nin de verileceği resepsiyon, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nde saat 19.30’da yapılacak.

Ödül Jüri Komitesi adına Komite Sekreteri Nezire Gürkan’ın yaptığı açıklamaya göre; ödüller Perihan Aziz, Mustafa Kortun, İzzet Volkan, Nezire Gürkan ve Belgin Demirel’den oluşan Ödül Jüri Komitesi tarafından toplam üç toplantıda belirlendi.

Ödül alan isimlerde tüzük uyarınca, üyelik şartı da gözetildi.



Kurul ayrıca, ödüllerde üyelik şartından hareketle, birliğin üye yapısını geliştirmesi gerektiği konusunda da görüş belirtti.

ÖDÜLLER… TAK'A 3 ÖDÜL

Bu yıl “haber” dalında Yenidüzen Gazetesi’nden Meltem Sonay, Havadis Gazetesi’nden Bertuğ Topal, TAK’tan Gözde Süreç Sarı ödüle layık görüldü.

Fotoğraf dalında TAK’tan Hüseyin Sayıl ödül aldı.

Röportaj dalında ise Yenidüzen Gazetesi’nden Didem Menteş, TAK’tan Rahme Çiftçioğlu ödüle layık görüldü.

TV Haber dalında BRTK’dan İçim Yalovalı, TV Haber Programı dalında ise Genç TV’den Baykan Gürses Özdağ, Haber Spikeri dalında SİM TV’den Damla Dabis Özel, Radyo Haber Programı dalında BRTK’dan Betül Arslan, Genç Yetenek Özel Ödülü dalında SİM TV’den Mustafa Baflı ödül aldı.

Barış Gazeteciliği dalında Kıbrıs Gazetesi’nden Ali Baturay ödüle layık görüldü.

Bu yıl ilk kez Medyada H. Çakmak Kültür Sanat Ödülü ise Tantana Mizah Dergisi’ne verildi.

(GÜL/ŞEB)