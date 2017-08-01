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01 Ağustos 2017 Salı 09:53

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, 10 Ağustos’ta “hasta Hakları Bilgilendirme Eğitimi” Düzenliyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Evrensel Hasta Hakları Derneği işbirliğinde, basın mensuplarına yönelik “Hasta Hakları Bilgilendirme Eğitimi” düzenliyor.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, 10 Ağustos'ta 'hasta Hakları Bilgilendirme Eğitimi” Düzenliyor
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Evrensel Hasta Hakları Derneği işbirliğinde, basın mensuplarına yönelik “Hasta Hakları Bilgilendirme Eğitimi” düzenliyor.

KTGB Eğitim Sekreteri Damla Soyalp tarafından yapılan açıklamaya göre, İnsan Hakları Hukukçusu Çiçek Göçkün Bayramoğlu tarafından verilecek olan eğitim çalışması, 10 Ağustos Perşembe günü saat 18.00’de Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Hastanın Sesi” projesi kapsamında düzenlenecek eğitimde, basın mensuplarına hasta hakları konusunda bilgiler verilecek, doğru bilinen yanlışlar giderilecek.

Eğitim çalışmasında ayrıca, dernek tarafından hazırlanıp Sağlık Bakanlığı’na sunulan Hasta Hakları Yasa Tasarısı’na ilişkin bilgiler aktarılacak.

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