Kıbrıs Türk Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi’nden Ombudsman’ın Kesinti Kararıyla İlgili Açıklama

“SAYIN DİZDARLI’NIN TALİMATLARIYLA HAZIRLANAN RAPOR EMEKLİLERİN HAKLILIĞINI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU... BU RAPORDAN ÖĞRENDİK Kİ SAYIN MALİYE BAKANI GERİYE DÖNÜK ALACAKLARI 24 AYDA ÖDEMEYİ PLANLIYOR”

Kıbrıs Türk Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi, Ombudsman Emine Dizdarlı’nın talimatıyla hazırlanan raporun emeklilerden yapılan kesintinin haksız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti.

Konsey adına yazılı bir açıklama yapan Başkan Mustafa Tolga, emeklilerin 2010 maaşlarına göre aylık ve beş aylık alacaklarını gösteren bir tablo yayınladı.

“Rapordan öğrendik ki Sayın Maliye Bakanı geriye dönük alacakları 24 ayda ödemeyi planlıyor” diyen Tolga, “Bu alacaklara 24 ay süreyle taksit yapmanın uygun olup olmadığı kararını başta siyasiler olmak üzere halkımıza bırakıyoruz” ifadesine yer verdi.

2010 yılında 7 bin 500 ile 8 bin 500 TL arasında maaş alan emekli sayısının 81 olduğunu kaydeden Tolga, aynı yıl 8 bin 500 ile 9 bin 500 TL arasında maaş alan emekli sayısının 112 olduğunu söyledi.

Tolga, yine 2010’da 9 bin 500 ile 10 bin 500 arasında maaş alan sadece 1 kişi olduğunu kaydederek, “Bunlar, milletvekili, yargıç, savcı, bakan gibi üst düzeydeki bürokratların maaşıdır” dedi.