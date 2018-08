Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası’ndan Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin Seçmeli Ders Olmasına Eleştiri

“BU YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMELİ”



Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu ders kapsamından çıkarılarak, seçmeli ders olmasını eleştirdi ve bu yanlıştan bir an önce dönülmesi istedi.

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, Din Kültürü ve Ahlak derslerinin zamanla ortadan kaldırma çalışmaları bulunduğunu savunarak, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin sadece İslam dinini değil, diğer dinleri de inceleme konusu yaptığına işaret edilen açıklamada, ayrıca ders içeriğinde dini uygulamalar yapılmaktan ziyade, dini bilgilere yönelik bir anlatım olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, “Aslında hangi dinden olursa olsun, hiçbir kimseye bir dine ait ibadet ve ritüellerine uymaya zorlama gibi bir durum söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

“Halkın din eğitimi taleplerinin dikkate alınması, verilecek eğitimin devlet eliyle ve kontrolüyle yapılması, din eğitiminin merdiven altı yasal olmayan ortamlara kaymaması ve toplumda doğru bir din anlayışının yerleşmesi ve yanlış zihniyet algılarının giderilmesi adına Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin konumu büyük önem arz etmektedir” denilen açıklamada, bu bağlamda dersin zorunlu dersler arasında kalması gerektiğine işaret edildi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin seçmeli olarak okutulmasına gerekçe “yabancı öğrencilerin fazlalığının gösterilmesinin” komik ve bir o kadar mantıksız olduğu savunulan açıklamada, bakanlık web sitesine yayınlanan istatistikler dikkate alındığında orta öğretimde her 100 öğrenciden 4’ü, yani her sınıfta ortalama 1 öğrencinin yabancı olduğunun görüldüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, bu noktada yapılması gerekenin ada genelindeki okullarda 100’ü geçmeyecek yabancı öğrencilere yönelik zorunlu din dersi yerine, ailelerinin de onayı alınarak, bakanlık ve okul ile istişare ile öğrencilerin kendi irade ve isteklerine göre farklı bir ders seçmelerinin sağlanması olduğu kaydedildi.