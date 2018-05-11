Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın 2’ncisini düzenlediği “Özgür Eller 2” adlı eğitim semineri Hidden Garden’da yapılacak (09.00-16.00)
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin 15. Olağan Genel Kurulu Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılımıyla Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak (10.00)
Surlariçi Platformu, Lefkoşa Türk Belediyesi ile işbirliğinde Derviş Paşa Otoparkı’nda Arabahmet Panayırı düzenleyecek (11.00)
Kamu Görevlileri Sendikası ile Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği, sendika binasında “Meme Kanseri Bilgilendirme Sempozyumu” düzenleyecek(13.00)
Göçeri Sosyal Tesisleri’nin açılışı Başbakan Tufan Erhürman’ın katılımıyla yapılacak (13.00)
Limasol Sancağı’nda Görev Yapan Mücahidelerin Madalya Takdim Töreni, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımıyla Beyaz Ev’de yapılacak (16.00)
Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nın Diş Hekimliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde orta dereceli okullara yönelik düzenlediği 8. Colgate Afiş Yarışması’nın ödül töreni ve sergisi Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Lokali’nde gerçekleşecek(17.30)
Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla “Annelerin Resimleri” isimli karma resim sergisi Buğday Camii’nde açılacak(18.00)
Gençlik Dairesi’nin Akdoğan’da düzenleyeceği Gençlik Haftası Etkinlikleri, Başbakan Tufan Erhürman’ın katılımıyla yapılacak(20.00)