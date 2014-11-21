Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası “17- 23 Kasım Diş Hekimliği Haftası”

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, “17- 23 Kasım Dişhekimliği Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Konferans Salonu’nda yarın saat 14.30’da konferans ve birlik lokalinde kokteyl gerçekleştirecek.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, konferansta; Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadullah Üçtaşlı’nın “İmplant Destekli Sabit Bölümlü Protez Uygulamaları”, Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Özer’in de “Dental Travma Olgularında Tedavi Planlaması” konusunda sunum yapacağı kaydedildi.

Konferansların ardından “22 Kasım Dişhekimliği Günü” dolayısıyla Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği lokalinde saat 17.00’de müzikli kokteyl düzenlenecek.