Kıbrıs Türk Diş Hekimleri Birliği’nden YDÜ Hayvan Hastanesi’ne Ziyaret

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Hüseyin Bıçaklı ve yönetim kurulu üyeleri YDÜ Hayvan Hastanesi’ni ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi, Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, YDÜ Hayvan Hastanesi’ni ziyaret eden Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası yetkilileri YDÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaşan ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene ile veteriner hekimlerden hayvan hastanesinin teknik ve fiziki alt yapısı, kabiliyetleri hakkında detaylı bilgi aldılar.

Ahmet Savaşan’ın, toplum sağlığının hayvanları dışlayarak olamayacağını, insan ve hayvan sağlığının bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini söylediği belirtilen açıklamada YDÜ’nün 5 fakültesini sağlığa ayırdığına dikkat çekildi.

YDÜ Hayvan Hastanesi’nde konusunda uzman pek çok hocanın bulunduğunu bunun da gerek hayvancılık sektörünün gelişmesi gerekse de hastalıkların önlenmesi ile tedavilerde ülke için büyük bir şans olduğunu belirten Başhekim Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene “Hocalarımız gerek serbest çalışan veteriner hekimler gerekse de devlet hekimleri ile her geçen gün daha yakın bir çalışma ortamı elde edilmesi için büyük gayret gösteriyor. Amacımız YDÜ Hayvan Hastanesi’nin bir referans hastanesi olması ve ülkemize hizmet vermesidir” dedi.

Veteriner Hekim Dr. Serkan Sayıner ise konuklara laboratuarlarda kedi, köpek, at, sığır, koyun gibi tüm hayvanların ihtiyaç duyabilecekleri bütün analizlerin yanı sıra komplike vakaların analizlerini de yapabilecek donanıma sahip olduklarını anlattı.

Hastanede özellikle enfeksiyon hastalıklarıyla yakından ilgilenildiğini anlatan Prof. Dr. Nilüfer Aytuğ ise, ülkede leishmania hastalığına sıkça rastlanıldığını ve bu konuya da özel bir önem gösterdiklerini söyledi.