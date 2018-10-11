Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Sezonu “Şahane Düğün” İle Açıyor

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın bu sezonki açılış oyunu ‘Şahane Düğün' yarın akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.



Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, oyun saat 20:00’de başlayacak.



Robin Hawdon'ın yazdığı, Özcan Özer'in çevirdiği ve Nehir Demirel'in yönettiği iki perdeli komedi ‘Şahane Düğün', yarından itibaren her Cuma Lefkoşa AKM'de saat 20:00’da sahnelenecek.



Oyun hakkında ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 2287191 veya 2280191 numaralar aranabilir.