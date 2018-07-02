banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96993
ALTIN
185.574
DOLAR
4.6252
STERLİN
6.0691
EURO
5.3832
Ev arkadaşının eşyalarını çaldı
EV ARKADAŞININ EŞYALARINI ÇALDI
Üniversite öğrencisi sanal bet'den tutuklandı
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ SANAL BET'DEN TUTUKLANDI
Hırsız kameraya yakalandı
HIRSIZ KAMERAYA YAKALANDI
Yasadışı kumar oynatan 1 kişi tutuklandı
26 YAŞINDAKİ KİŞİ TUTUKLANDI
banner282

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Kurucusu Üner Ulutuğ Ölümünün 40. Yıldönümünde İlk Kez Devlet Töreniyle Anıldı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları kurucusu Üner Ulutuğ ölümünün 40. yıldönümünde ilk kez devlet töreniyle Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Kurucusu Üner Ulutuğ Ölümünün 40. Yıldönümünde İlk Kez Devlet Töreniyle Anıldı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları kurucusu Üner Ulutuğ ölümünün 40. yıldönümünde ilk kez devlet töreniyle Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:27
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Kurucusu Üner Ulutuğ Ölümünün 40. Yıldönümünde İlk Kez Devlet Töreniyle Anıldı


 Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları kurucusu Üner Ulutuğ ölümünün 40. yıldönümünde ilk kez devlet töreniyle Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.
Kıbrıs Türk Tiyatrosu’nu ve ilk sahneyi kuran Ulutuğ’un anma töreninde Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Halil İbrahim Doğan, Özgün Kutalmış, tiyatro sanatçıları İslam Bahçe ve Ertaç Hazer konuşma yaptı.
DOĞAN
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Halil İbrahim Doğan, Üner Ulutuğ’un Kıbrıs Türk tiyatro sahnesinin kurucularından olduğunu, tiyatro seyircisi oluşturma adına önemli çabalar harcadığını söyledi.
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’nu kuran kişinin Ulutuğ olduğunu belirten Doğan, yokluklar içinde, buldukları her yerde sahne kurdukların oyunlar sahnelediklerini kaydetti.
Doğan, BRT kurulduktan sonra Ulutuğ’un radyo programları da yaptığını dile getirdi.
Ulutuğ’un ülkenin her yerine turneler düzenleyerek, tiyatroyu halka ulaştırdığını söyleyen Doğan, “Onu rahmet ve saygıyla anıyorum” diye konuştu.
KUTALMIŞ
Aile adına konuşma yapan Özgün Kutalmış, Üner Ulutuğ’un amatör bir ruhla ilk sahneyi yarattığını, ilk tiyaroyu kurduğunu belirtti.
Ulutuğ’un her sezonda iki oyun sahnelemeye özen gösterdiğini, tüm olumsuzluklara karşı tiyatronun devam etmesini sağladığını belirten Kutalmış, 1967’den sonra turnelere çıkarak gettolara hapsedilmiş Kıbrıslı Türklere tiyatroyu götürdüğünü anlattı.
Kutalmış, Ulutuğ’un şiir ve öykü yazdığını, BRT’de radyo programları yaptığını dile getirerek, Kıbrıs Türk tiyatrosuna hizmet veren sanatçılar Kemal Tunç, Yücel Köseoğlu ve Ulutuğ’u rahmet andı.
BAHÇE
Tiyatro sanatçısı İslam Bahçe de tiyatronun birleştirici ve aydınlatıcı yönü bulunduğunu belirtti.
Kıbrıs Türk halkının dilini, dinini ve kültürünü korumada tiyatronun önemli rolü olduğunu söyleyen Bahçe, özellikle mücadele yıllarında tiyatronun Kıbrıslı Türklerin varoluşuna önemli katkı sağladığını ifade etti.
HAZER
Tiyatro sanatçısı Ertaç Hazer konuşmasında, “Üner Ulutuğ’u unuttuk 40 yıl sonra hatırladık. Dilerim Kıbrıs Türk tiyatrosuna emeği geçen herkes hatırlanır” dedi.
Tiyatronun önemine değinen Hazer, sanatın ülkelerin yaşaması ve varolmasını sağladığını söyledi.
 

banner288
Son Güncelleme: 02.07.2018 12:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
28 Belediye Başkanının Profili...
28 Belediye Başkanının Profili...
Cumhurbaşkanı Akıncı, Yödak Heyetini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Yödak Heyetini Kabul Etti
Başbakanlık’tan İtü İle Birlikte Çocuklara Ve Gençlere Yaz Kursu
Başbakanlık’tan İtü İle Birlikte Çocuklara Ve Gençlere Yaz Kursu
Cumhurbaşkanı Akıncı, “7. Leymosunlular Buluşması”nda Konuştu: “geleceğe Umutla Bakabilmenin Yollarını Hep Birlikte Döşeyebilmeliyiz”
Cumhurbaşkanı Akıncı, “7. Leymosunlular Buluşması”nda Konuştu: “geleceğe Umutla Bakabilmenin Yollarını Hep Birlikte Döşeyebilmeliyiz”
Candan ve Saner Akpa Genel Kurulu Toplantılarına Katıldı!
Candan ve Saner Akpa Genel Kurulu Toplantılarına Katıldı!
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı “Yaz Tatilinin” Bir Yenisini Geçtiğimiz Hafta Gerçekleştirdi
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı “Yaz Tatilinin” Bir Yenisini Geçtiğimiz Hafta Gerçekleştirdi
Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü İstanbul’daki Festivale Katıldı!
Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü İstanbul’daki Festivale Katıldı!
Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu Karpaz Dostları Derneği Binasına Saldırıyı Kınadı!
Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu Karpaz Dostları Derneği Binasına Saldırıyı Kınadı!
Vergi-Sen Genel Başkanlığı’na Yeniden Şebnem Kuyucuoğulları Getirildi!
Vergi-Sen Genel Başkanlığı’na Yeniden Şebnem Kuyucuoğulları Getirildi!
Recep Tayyip Erdoğan, Hala Sultan Camii açılışına katılacak
Recep Tayyip Erdoğan, Hala Sultan Camii açılışına katılacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim