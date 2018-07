Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Kurucusu Üner Ulutuğ Ölümünün 40. Yıldönümünde İlk Kez Devlet Töreniyle Anıldı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları kurucusu Üner Ulutuğ ölümünün 40. yıldönümünde ilk kez devlet töreniyle Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Kıbrıs Türk Tiyatrosu’nu ve ilk sahneyi kuran Ulutuğ’un anma töreninde Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Halil İbrahim Doğan, Özgün Kutalmış, tiyatro sanatçıları İslam Bahçe ve Ertaç Hazer konuşma yaptı.

DOĞAN

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Halil İbrahim Doğan, Üner Ulutuğ’un Kıbrıs Türk tiyatro sahnesinin kurucularından olduğunu, tiyatro seyircisi oluşturma adına önemli çabalar harcadığını söyledi.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’nu kuran kişinin Ulutuğ olduğunu belirten Doğan, yokluklar içinde, buldukları her yerde sahne kurdukların oyunlar sahnelediklerini kaydetti.

Doğan, BRT kurulduktan sonra Ulutuğ’un radyo programları da yaptığını dile getirdi.

Ulutuğ’un ülkenin her yerine turneler düzenleyerek, tiyatroyu halka ulaştırdığını söyleyen Doğan, “Onu rahmet ve saygıyla anıyorum” diye konuştu.

KUTALMIŞ

Aile adına konuşma yapan Özgün Kutalmış, Üner Ulutuğ’un amatör bir ruhla ilk sahneyi yarattığını, ilk tiyaroyu kurduğunu belirtti.

Ulutuğ’un her sezonda iki oyun sahnelemeye özen gösterdiğini, tüm olumsuzluklara karşı tiyatronun devam etmesini sağladığını belirten Kutalmış, 1967’den sonra turnelere çıkarak gettolara hapsedilmiş Kıbrıslı Türklere tiyatroyu götürdüğünü anlattı.

Kutalmış, Ulutuğ’un şiir ve öykü yazdığını, BRT’de radyo programları yaptığını dile getirerek, Kıbrıs Türk tiyatrosuna hizmet veren sanatçılar Kemal Tunç, Yücel Köseoğlu ve Ulutuğ’u rahmet andı.

BAHÇE

Tiyatro sanatçısı İslam Bahçe de tiyatronun birleştirici ve aydınlatıcı yönü bulunduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının dilini, dinini ve kültürünü korumada tiyatronun önemli rolü olduğunu söyleyen Bahçe, özellikle mücadele yıllarında tiyatronun Kıbrıslı Türklerin varoluşuna önemli katkı sağladığını ifade etti.

HAZER

Tiyatro sanatçısı Ertaç Hazer konuşmasında, “Üner Ulutuğ’u unuttuk 40 yıl sonra hatırladık. Dilerim Kıbrıs Türk tiyatrosuna emeği geçen herkes hatırlanır” dedi.

Tiyatronun önemine değinen Hazer, sanatın ülkelerin yaşaması ve varolmasını sağladığını söyledi.