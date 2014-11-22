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Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin İnsan Kurtarma Gemileri Yetersiz Mi?

Girne açıklarında bulunan ve yaklaşık 300 suryeli mülteciyi taşıyan gemi KKTC kara su açılarında batıyor ve KKTC sivil savunma gemileri neden yardı edemiyor.

Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin İnsan Kurtarma Gemileri Yetersiz Mi?

Girne açıklarında bulunan ve yaklaşık 300 suryeli mülteciyi taşıyan gemi KKTC kara su açılarında batıyor ve KKTC sivil savunma gemileri neden yardı edemiyor.

22 Kasım 2014 Cumartesi 22:13
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin İnsan Kurtarma Gemileri Yetersiz Mi?
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 Girne açıklarında bulunan ve yaklaşık 300 Suriyeli mülteciyi taşıyan gemi KKTC karasu açıklarında batıyor ve KKTC kıyı emniyeti gemileri neden müdahale edemiyor. KKTC kıyı emniyetine bağlı arama kurtarma gemileri neden mültecilere müdahale edemiyor Ülkemizin personeli yetersiz mi ? yoksa gerekli ekipmanlara sahip değilmiyiz.

Kıyı emniyeti ülkenin kara sularının emniyetini sağlamak için bulunmaktadır bizim kıyı emniyeti bu gibi hizmetleri veremiyormu sorun personeldemi ekipmandamı? burda bulunan personelin bu olaylara müdahale edecek deniz teçrübesi ve yeterliliğe sahip değilmi? bütün dünya ülkelerinde bu mevkilerde çalışmak için işe alanan personel bizim ülkemizde yetersizmi?

Son Güncelleme: 22.11.2014 22:24
Anahtar Kelimeler:
Girne Açıklarında Mülteci Taşıyan Gemi Battı
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