Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve B Planı

Görüşmelerin bir kez daha çökmesinden ve federal çözüm arayışlarının son bulmasından sonra Anavatan ve KKTC 'de B planı tartışmaları başladı. Halkımız KKTC nin tanınması için büyük bir kampanya başlatılmasını savunurken, Kıbrıs sorunu konusunda deneyimli bir araştırmacı yazar olan Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın danışmanlarından gazeteci Sabahattin İsmail kapsamlı bir B Planı önerisi yapti. Sosyal medyada çok yoğun bir destek bulan Sabahattin İsmail'in önerisi şöyle:İşte yeni dönem için benim vizyonum ve partilere, hükümete , Meclise vizyon önerim.1- KKTC Meclisinin, sorunun çözümünün federasyon olmasını öngören kararı iptal eden yeni bir karar alması. ve bundan sonra iki eşit - egemen devlete dayalı bir barış anlaşması ile iki egemen devletin hangi alanlarda nasıl işbirliği yapacaklarının görüşüleceği yönünde bir karar alınması2- Bu kararla birlikte KKTC adının Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KTC) Olarak değiştirilmesi....BM'nin, KKTC'nin tanınmasını engelleyen kararlarının bu yolla etkisiz kılınması, Anayasadaki geçici 10. maddenin kaldırılması, tüm KTC kurumlarının yöneticilerinin KTC devleti tarafından atanması, tam sivilleşme ve demokratikleşmenin sağlanması, KTC' nin egemenlik ve bağımsızlığının güçlendirilmesi..3- KTC'nin en azından 10 devlet tarafından toplu olarak tanınması için Türkiye ile birlikte etkin bir tanınma kampanyası başlatılması4- Bunun sağlanması ile birlikte AB ile yeni zeminde ilişkiler ve üyelik için görüşmeler yapılması. KTC topraklarını da AB toprağı saydığı, Rum yonetimini tüm Kıbrıs'ın tek meşru hükümeti saydiklari sürece AB ve 3. ülkelerle Kıbrıs sorunu konulu diyalog yapılmaması.5- AB'in eski tür ilişkilerde ısrarlı olması halinde tüm ülkenin serbest bölge ilan edilmesi ve dünyaya buranın Güneyden ayrı bağımsız egemen bir devlet olduğunun gösterilmesi6- Türkiye ile geçmişte yapılmış olan ancak birkaç toplantıdan sonra faaliyeti dondurulan TC-KKTC Ortaklık Konseyi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi7-Turkiye'nin, KTC 'deki askeri gücünü ilk aşamada % 25, beş yıl sonra % 50 azaltması ve 20 bine indirmesi8- Kullanılmayan ve boşaltılacak askeri bölgelerin - Köylerin KTC Devletine devri yoluyla gençlerin iskanına açılması9- Maraş'ın Türk askeri kontrolünden çıkarılarak asıl sahibi olan Vakıflar İdaresine devredilmesi.10- KKTC'nin tanınmasının dış güçler tarafından baskı ve tehditle engellenmesi, ambargoların ve izolasyonun sürmesi halinde, KKTC ile Türkiye arasında dışişleri ve savunmada Türkiye'ye bağlı ,içte ise bağımsız olacak şekilde özerklik ilişkisi kurulması, Geçitkale Havalanı ile Karpazdaki bir bölgenin Türkiye'ye deniz ve hava üssü olarak verilmesi.1- KTC'nin etkin kontrole dayalı, güneydekinin aksine, tam başkanlık sistemine geçmesi, yasama,yürütme ve yargının etkin şekilde ayrılması.2- Devletin küçültülmesi, devletin ekonomik üretimden, vakıflar , bankalar, üniversiteler , KİBTEK, vb kurumlar yönetiminden çekilmesi , kurumların özerkleştirilmesi-özelleştirilmesi3- Üreticinin emeğinin korunması için kooperatiflesmenin sağlanması, Koop merkez bankasının üreticiye devri.4- Kamunun küçültülmesi atama ve terfilerin liyakata göre yapılması, bunu sağlayacak kurumların siyasi müdahaleye kapalı, bağımsız hale getirilmesi, müşavirliğin kaldırılması.5- Maraş'ın Vakıflar idaresinde yerleşime açılması. Gençlere ve yatırımcılara Vakıf kriterleri çerçevesinde konut , konut ve yatırım arazisi kiralanması. orada büyük bir inşaat hareketinin başlatılması6- Rum tarafı ile Güneydeki Türk mülklerine sahip çıkmak adına, toplu takas ve tazminat ilkesi konusunda anlaşma yapılana kadar Taşınmaz Mal Komisyonu'nun askıya alınması. Rumlara tek yanlı verilen tazminatların yatırıma yönlendirilmesi7- Öncelikle yeni açılacak Maraş'ın, daha sonra tüm Gazi Mağusa'nın ve başarılı olması halinde tüm KKTC nin serbest bölge olması8- Türkiye'den gelen suyun tarımda etkin şekilde kullanılması için gerekli alt yapı yatırımlarının süratle yapılması, etkin bir su yönetimi kurulması9- Belediye sayısının 28 den 10 a düşürülmesi, personel sayısının azaltılarak etkin belediyecilikle şehir ve köylerin temiz, bakımlı ve yeşil olmasının sağlanması10- Ekonomik, güvenlik ve savunma kriterleri çerçevesinde uzun vadeli bir nüfus politikası belirlenmesi KTC nüfusunun planlı ve kontrollü şekilde uzun vadede 500 bine çıkarılmasınin hedeflenmesi11- Yarım kalan 10 bin inşaatı ekonomiye kazandıracak bir plan ve program yapılarak derhal harekete geçilmesi, bunun için özel bir örgütlenme içine gidilmesi12- Devleti ve Anavatanı koruyucu yasaların yapılması, Güneyden veya üçüncü ulkelerden-yabanci kurum ve Vakıflardan para alınarak devleti yıkıcı faaliyetler ve kara propaganda yapılmasının , KTC -TC ilişkilerini ve manevi şahsiyetlerini karalayıcı, hakaret içeren yayın ve faaliyetler yapılmasının önlenmesi, para alımının devlet bilgisi denetimi ve onayına bağlı olması.13- Sahillerin Anayasanın öngördüğü şekilde korunması ve ücretsiz olarak halka açık olması, halkın günlük yaşamının kolaylaştırılması ve devletine sevgiyle baglanmasi için gerekli tedbirlerin alınması14- Türkiye'den yapılan gıda ithalinde astronomik kar oranlarının ilave edilerek halkın yaşamının zorlanması ve ekonominin Güneye kaymasının önlenmesi için her türlü tedbirin alınması15- Eğitim-turizm ülkesi olan KTC nin imajını karalayip birçok olumsuzluk yaratan gece kulüpleriyle bet salonlarının kapatılması16- Din işleri başkanlığının kapatılarak yetkilerinin vakıflar idaresine devri