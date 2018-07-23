Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na sorular yöneltti

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, yazılı açıklama yaparak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na çeşitli sorular yöneltti.

Akaryakıt desteklerinin ödenmediği; üreticinin borçlanarak aldığı mazotu ödeyemez hale geldiği kaydedilen açıklamada, ilgili desteklerin ne zaman ödeneceği soruldu.

Kuraklık çalışmalarının ne zaman sonuçlanacağı, tazminat miktarlarının ne olacağı ve ne zaman ödeneceği sorulan açıklamada, tohumluk konusunda son durumun ne olduğu, TÜK’ün ilaçlama ve tedarik konusundaki duruşu hakkında bilgi istendi.

“Bankada üreticinin borçları duruyor, faizler aldı başını gidiyor. Halimiz ne olacak merak ediyoruz” denilen açıklamada, “Çiftçinin ayakta kalması için ne destekler verilecek merak ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Çiftinin sabrının kalmadığı belirtilen açıklamada, hükümetin tüm bu konularla ilgili gereğini yapması istendi.

