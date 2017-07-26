Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ndeki Basın Toplantısı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, belediyelerdeki bugünkü durumun hem işlevsel hem de mali sıkıntılar yarattığını kaydederek, “5 belediyede maaş sorunları başladı ya da bu sorunlar kapının eşiğinde. Belediyelerde ciddi sıkıntı vardır” dedi.

BENLİ: “5 BELEDİYEDE MAAŞ SORUNLARI BAŞLADI YA DA BU SORUNLAR KAPININ EŞİĞİNDE. BELEDİYELERDE CİDDİ SIKINTI VARDIR”

HARMANCI: “BELEDİYE SAYILARININ AZALTILMASI KONUSUNDA BİZE HERHANGİ BİR TASLAK ULAŞMADI, YAKIN ZAMANDA ULAŞACAĞINI DA ZANNETMİYORUM”

ÖZÇINAR: “BELEDİYELERLE İLGİLİ KARARLAR, BİR PARAGRAFLA DİĞER YASALARA EKLENİYOR. BU YEREL YÖNETİMLERİN ÖZERKLİK ŞARTINA UYGUN DEĞİL”

ORÇAN: “VATANDAŞ BEDELİNİ ÖDEDİĞİ HALDE KARANLIKTA KALIYOR... SOKAK LAMBALARI YANMIYOR”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, belediyelerdeki bugünkü durumun hem işlevsel hem de mali sıkıntılar yarattığını kaydederek, “5 belediyede maaş sorunları başladı ya da bu sorunlar kapının eşiğinde. Belediyelerde ciddi sıkıntı vardır” dedi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Kurulu'nda “Yerel Yönetimler Çalıştayı” yapıldığını, burada belediyelerin sorunlarının çözümüne yönelik kararlar alındığını, bunların devlet ve hükümet yetkilileriyle paylaşılacağını belirten Benli, “belediyelerin özerkliklerinin korunması” yönünde ciddi duyarlılık ortaya konulduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde bugün, Birliğin kararlarının duyurulması konusunda düzenlenen basın toplantısında Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan basının sorularını da yanıtladı.

“Belediyelerin sayısının azaltmasıyla” ilgili soruyu cevaplayan LTB Başkanı Harmancı, “Bu konuda herhangi bir taslak bize ulaşmış değil. Yakın bir tarihte bunun önümüze geleceğini zannetmiyorum” dedi.

BENLİ: “5 BELEDİYEDE MAAŞ SORUNLARI BAŞLADI YA DA SORUNLAR KAPININ EŞİĞİNDE”

İlk soru Birlik Başkanı Ahmet Benli’ye yöneltildi.

“Yenierenköy Belediyesi’ndeki son durumun” sorulması üzerine Benli, “Başta İhale Yasası olmak üzere bugünkü durum hem belediyelerin işlevlerinde hem de mali durumlarında sıkıntı yaratıyor” dedi.

Benli, “İsimlerini zikretmeye gerek yok ama aldığım bilgiye göre, 5 belediyede maaş sorunları başladı ya da sorunlar kapının eşiğinde. Belediyelerde ciddi sıkıntı vardır” şeklinde konuştu. Ahmet Benli şunu söyledi:

“Yerel yönetimler, Anayasanın 119’uncu maddesinde tarif edildiği gibi seçimle gelen, kendi karar organları olan özerk yapılardır. Ülkede çok büyük ölçekli olmayan işleri yönetirler; aydınlatma lambası, kanalizasyon şebekesi bakımı gibi. Buralar halkın oyuyla doğrudan denetlenir. Eğer siz, ülkenin diğer yasalarına belediyeleri şamil kılarsanız onu da merkezi hükümete dönüştürür, hantallaştırırsınız. Aynı zamanda halkın parasının hizmete dönmesini yavaşlatırsınız. Yapılacak değişiklikler bu nedenle 51/95 Belediyeler Yasası içinde, yerel yönetimin özelliğini koruyarak yapılmalı.”

“EĞER İŞ KOLLARIMIZ DİĞER YASALARDAN ETKİLENİRSE MERKEZİ HÜKÜMETİN YEREL YÖNETİMLERDEKİ OTORİTESİNİ GENİŞLETMEKTİR”

Özerklik konusunda değerlendirme yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise şunları dile getirdi:

“Özerkliğimizin Anayasadan gelmiş olması bir kenara bir de özel yasamız var. Belediyeler Yasası. Eğer özel yasamızın içinde değişiklikler yapılmaz, diğer yasalarda iş kollarımızı etkileyecek düzenlemeler yapılırsa bu hem çelişkidir hem de merkezi hükümetin yerel yönetimler üzerindeki otoritesini genişletmektir. Bunu böyle algılıyoruz biz. Bu konuda, bizlerle de istişare edilmeli ve bunlar kendi yasamızın içinde tadil edilmeli. Yoksa özerklik sadece anayasada kaldır, belediyeler de yasası da fonksiyonunu yitiriri.”

ÖZÇINAR: “HAYVAN REFAHI, KAMU İHALE YASASI, BÜTÇE VE BORÇ YASALARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE BELEDİYELERE DAHİL EDİLMEDİ”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, konuyla ilgili açıklamasında şunları belirtti:

"Belediyeler Yasası’nda değişiklik yapılacaksa belediyelerden görüş alınıyor. Bugüne kadar uygulanan ve çelişki yaratan diğer yasalarda belediyelerin görüşü alınmadı, belediyelerle ilgili kararlar, bir paragrafla diğer yasalara eklendi. Bu yerel yönetimlerin özerklik şartına uygun değil. Mesela, Hayvan Refahı Yasası, Kamu İhale Yasası, Bütçe Yasası, Borç Yasası’ndaki değişikliklere belediyeler dahil edilmedi. Biz, hükümetlerin bu gidişatı durdurması gerektiğini düşünüyoruz.”

ORÇAN: “VATANDAŞ BEDELİNİ ÖDEDİĞİ HALDE KARANLIKTA KALIYOR”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ise, bu konuda sokak lambalarıyla ilgili bir örnek vererek şunları aktardı:

“Sokak lambaları kanun hükmünde kararname ile tekrar Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na verildi, ülkenin büyük kısmı karanlıkta kaldı. Kanun hükmünde kararnamenin süresi 3 aydır. Bu uygulama 3 yıldan fazladır sürüyor.

Hukuksuz ve kanunsuz şekilde yapılan bu uygulama neticesinde vatandaş bedelini ödediği halde karanlıkta kalıyor. Tatlısu özelinde söylüyorum, çevremdeki köylerde de bu var, lambaların yüzde 40’ı yanmıyor. Defalarca kurumu aramamıza rağmen, bize ‘kurumun direğe ulaşacak aracı, bozuk lambaları değişecek lambası yok’ deniyor. Vatandaştan vermedikleri hizmetin karşılığını gayri yasal şekilde alıyorlar. Bu uygulamanın derhal sonlaması lazım.”

BAŞKANLARA SU KONUSU DA SORULDU

Belediye başkanlara su konusunda da sorular soruldu. Açıklamalarda, her belediyenin maliyetinin farklı olduğu, şu aşamada belediyelerin suda tek fiyat uygulamasına gitmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

BENLİ: “BU KONUDAKİ BELİRSİZLİK GİDERİLMELİ”

Birlik Başkanı Ahmet Benli, su konusunda şu açıklamada bulundu:

“Kentlerin temelini oluşturan kanalizasyon şebekeleri, asbestli, sağlıksız, kayıplara neden olan su şebekeleri, yağmur suyu drenaj sistemleriyle ilgili inşaat faaliyetleri durdu. Su konusundaki belirsizlik nedeniyle durdu. Bu belirsizlik giderilmeli.”

HARMANCI: “BELKİ DE KONU SU AÇISINDAN İRDELENMELİ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise açıklamasında, “Suyun belediyelere geliş fiyatı yüzde 900 zamlanmıştır. Her belediyenin üzerine koyacağı, işletme maliyeti, kayıp kaçak oranı, personel maliyeti var. Neden bugün 5 belediye maaşla ilgili sıkıntı yaşıyor, belki de konu bu açıdan irdelenmeli” dedi.

BELEDİYELERİN SAYISI...

Belediye sayılarının azaltılması, böyle bir uygulamanın söz konusu olup olmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Mehmet Harmancı, şunu söyledi:

“Yerel yönetimlerde reformuna ihtiyaç duyulduğu aşikardır ama bunu yaparken demokrasiyi yerinden, yönetim anlayışını terk etmemeliyiz. Belediyelerin sayısını azaltmak idari mekanizmayı güçlendirebilir ama demokratik temsiliyet bu reformun parçası olmalı. Bu konuda herhangi bir taslak bize ulaşmış değil. Yakın bir tarihte bunun önümüze geleceğini de zannetmiyorum. Belediyeler Birliği olarak buna müdahil olmak istediğimizi zaten defalarca söylemiştik.”

ORÇAN: “BELEDİYELERİN SAYISINI AZALTMAK, HİZMET ALANLARINI GENİŞLETMEK OLMAMALI”

Tatlısu Belediye Başkanı Orçan ise “Belediyelerin sayısını azaltmak, hizmet alanlarını genişletmek olmamalı. Bunun iyi çalışılması gerek. Hizmetlerin hızlı verilebilmesi, kontrolün sağlanabilmesi üzerinde durulmalı. Ben adına reform demiyorum, köylerin belediyelere bağlanmasıyla ilgili yasada yapılan hataların benzerinin burada yapılmamalı” açıklamasında bulundu.