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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, İçişleri Bakanı Baybars İle Görüştü

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, İçişleri Bakanı Baybars İle Görüştü

09 Ağustos 2018 Perşembe 15:17
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, İçişleri Bakanı Baybars İle Görüştü

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile KTBB Yürütme Kurulu Üyeleri, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı ziyaret etti. 

Özçınar ile birlikte, KTBB As Başkanı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu,

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Fatma Serinkan da görüşmede hazır bulundu. 

KTBB Başkanı Özçınar, gerçekleştirdikleri ziyaret anısına İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a bir de plaket takdim etti.
 

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Son Güncelleme: 09.08.2018 18:54
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