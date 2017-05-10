Kıbrıs Türk Anneler Derneği’nin Yeni Başkanı Emete Gözügüzelli

Kıbrıs Türk Anneleri Derneği’nde başkanlık görevine Emete Gözügüzelli seçildi.
Anneler Derneği’nin yazılı açıklamasına göre, derneğin 10.Olağan Genel Kurulu dün Lefkoşa’da dernek lokalinde yapıldı.
Dernek ayrıca “Yılın Annesi”ni cumartesi günü Lefkoşa’da düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacağını bildirdi.
Genel kurulda oluşan yeni yönetim kurulu şöyle:
“Başkan Emete Gözügüzelli, Eş Başkan Ayten Işık, Genel Sekreter Sevinç Kaymakamtorunları, Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Neşe Fellahoğlu, Genel Sekreter İkinci Yardımcısı Raziye Ulaş, Mali Sekreter Ayten Gazi, Halkla İlişkiler Sekreteri Edaye Cemal, Faal Üyeler Hanife Hüregül, Tulin Öztekiner, Cahide Işık Gülgün Akâlpler.”