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09 Ocak 2017 Pazartesi 13:14

KIBRIS TÜM SENDİKALAR FORUMU’NDAN CENEVRE’DE DEVAM EDEN MÜZAKERELERE DESTEK

KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Kesiminden sendikaların oluşturduğu Kıbrıs Tüm Sendikalar Forumu, Kıbrıs sorununa adil bir çözüm bulunması için bugün başlayan Cenevre zirvesi için Liderlere destek belirtti.

KIBRIS TÜM SENDİKALAR FORUMU'NDAN CENEVRE'DE DEVAM EDEN MÜZAKERELERE DESTEK
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KIBRIS TÜM SENDİKALAR FORUMU’NDAN CENEVRE’DE DEVAM EDEN MÜZAKERELERE DESTEK

KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Kesiminden sendikaların oluşturduğu Kıbrıs Tüm Sendikalar Forumu, Kıbrıs sorununa adil bir çözüm bulunması için bugün başlayan Cenevre zirvesi için Liderlere destek belirtti.

Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum 18 sendikadan temsilciler, bugün ara bölgede Ledra Palace Otelinde gerçekleştirdiği toplantıda, ortak açıklama üzerinde mutabakata vardı.

Ortak açıklama, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı ve Güney Kıbrıs sendikalarından Kıbrıs İşçi Konfederasyonu (SEK) Genel Sekreteri Andreas Matsas tarafından okundu.

Açıklamada, “Forum müzakere süreci aracılığıyla adil bir çözümün başarılması ve ortak vatanımızın yeniden birleştirilmesi mücadelesine yıllardır bağlı olmaya devam etmektedir“ ifadeleri kullanıldı.

Çözüm çabalarının başarıya ulaşabilmesi adına, Foruma üye sendikaların, “mümkün olan tüm yollardan yardımcı olmak ve katkıda bulunmak üzere iki lider ve müzakere heyetleriyle birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu bildiririz” denildi.

Forum’a üye sendikaların Cenevre’deki  görüşmelere “aktif destek“ vermeye hazır olduğu kaydedildi ve Liderlere iyi niyet ve dikkatle çalışma çağrısında bulunuldu.

GÜVENLİK VE EŞİTLİK....

“Çözüm, Kıbrıslıların günlük yaşamında güvenlik, eşitlik koşullarını ve kalkınma ve refah perspektiflerini güvence altına alacak gerekli hususları da içermelidir” denildi.

BİRLEŞİK ÇALIŞMA PAZARI

Açıklamada, çözümün, üretilen zenginliğin adil dağılımının merkezde “birleşik bir ekonomi ve çalışma pazarı” içermesi gerektiği kaydedilen açıklamada, birleşik çalışma ilişkileri ve istihdam sistemi,  birleşik sosyal güvenlik planı, ücret ve maaşların belirlenmesinde birleşik sistemin çözümde yer alması talepleri dile getirildi.

Serbest dolaşım, ortaklık kurma, Kıbrıs’ın herhangi bir yerinde istihdam hakkı olması; istihdam ve ücretlerde etnik köken, din, renk, cinsiyet, cinsel yönelim nedeniyle ayrımcılığın yasak olması;
 Karşılıklı saygı ortamının oluşturulmasında katalizör oynayacak bir eğitim sistemi oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Bugünkü toplantıya, KKTC’den Türk-Sen, Dev-İş, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, Koop-Sen, BES ve Basın-Sen; Güney Kıbrıs’tan SEK, PEO, PASYDY, POED, OELMEK, OLTEK, ESK, POAS, DEOK ve ETYK’den temsilciler katıldı

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