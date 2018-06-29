Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “Rumların gündemi Kıbrıs’ın tümüne sahip çıkıp Kıbrıs Türk halkını tamamen tahakkümleri altına almak”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıslı Rumların hedefinin, Kıbrıslı Türkleri tamamen tahakkümleri altına almak ve Türkiye’nin adadaki meşru varlığını sonlandırmak olduğunu belirtti.



Dernek Başkanı Yılmaz Bora, Rum, Yunan ve Mısır’ın yürütmekte olduğu ortak askeri tatbikat “MEDUSA 6” ve İsrail’in Güney Kıbrıs’tan üs talep etmesi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Rumların gündemi Kıbrıs’ın tümüne sahip çıkıp Kıbrıs Türk halkını tamamen tahakkümleri altına almak ve Türkiye’nin Ada’daki meşru varlığını sonlandırmaktan ibarettir” dedi.



Bora, Kıbrıs Rum tarafının, Türk askerinin adadan gitmesi, Türkiye’nin ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıması, garantilerin kaldırılması talepleri ile Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların eşit olmadığı yönündeki ifadelerini, Rum zihniyetinin değişmediği ve değişmeyeceğinin göstergesi olarak değerlendirdi.



Yılmaz Bora, “Suçlu, haksız ve acımasız bir düşmanla dostane ilişkiler peşinde koşarak ortak bir devlet hayali için yabancı güçlere inanarak beklenti içerisine girmek haklı ve onurlu mücadelemize hiç yakışmadığı gibi bizleri yok oluşa götürmektedir” ifadelerini kullandı.



