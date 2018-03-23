KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ ÖREK’İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, eski Başbakanlardan Osman Örek’in 19. ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı ve Örek’i saygı ve şükranla andı.



Dernek Genel Başkanı Yılmaz Bora yayımladığı mesajda, yaşamı boyunca verdiği unutulmaz hizmetlerle halkın yüreğinde silinmez bir yer edinmiş olan Mücahit ruhlu Osman Örek’in, varoluş mücadelesinin bu kritik evresinde de ilham kaynağı olarak ön planda olduğunu belirtti.



Bora şu ifadeleri kullandı:



“Bugün bizler başımız dik özgür, barış, huzur ve güven içinde yaşamımızı sürdürmemizdeki ana unsurun Büyük Türk Ulusunun yanı başımızda bulunmasıdır. Bugünlere kolay gelmedik. Geriye bir adım asla mümkün değildir. Hak ve hukuk tanımayan zalim ve acımasız bir düşman karşısında asla boyun eğmeyeceğiz. Haklı ve meşru gerçeklere dayanarak ilân ettiğimiz bağımsız devletimizden ve hiçbir maddi manevi katkıyı bizlerden esirgemeyen Anavatanımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Dr. Fazıl Küçüklerin Rauf R. Denktaşların ve Osman Öreklerin açtıkları aydınlık yoldan ayrılmayacağız.”



Örek’in hizmetleri, eserleri ve kişiliğinin ışık tutmaya devam edeceğini ifade eden Bora, “Onun kuşağının çok daha zor şartlar içinde kazandığı başarılar, kutsal kavgamızda bize inanç ve güç vermiştir” dedi.