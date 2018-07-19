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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Milli Mücadele Madalyası takdim töreni düzenledi

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Milli Mücadele Madalyası takdim töreni düzenledi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Milli Mücadele Madalyası takdim töreni düzenledi

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Milli Mücadele Madalyası takdim töreni düzenledi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 15:05
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Milli Mücadele Madalyası takdim töreni düzenledi

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Milli Mücadele Madalyası takdim töreni düzenledi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Merkez Binası’nda yer alan törene, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile bazı milletvekilleri de katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu Başkanı Hasan Taş, TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora ve Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından madalya takdimi ile tören sona erdi.
TAŞ
Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu Başkanı Hasan Taş, Kıbrıs’ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Kıbrıs’ta savaşarak şehit düşenlerin unutulmamasını, anılarının yaşatılmasını hedeflediklerini söyleyen Taş, hazırladıkları bir sunumu dinletti.
BORA
TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora da, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’a müdahale ederek adaya barış, huzur, düzen ve kalıcı, yaşayabilir bir çözüm getirdiğini belirtti.
Bora, Rumların; Türkleri azınlık olarak gördüğünü, dolayısıyla müzakere masasında çözüme ulaşmanın mümkün olmadığını söyledi.
Rumların, sıfır garanti - sıfır asker isteminin ardında Kıbrıs’ta soykırım yaparak adanın tümüne sahip olma amacı bulunduğunu dile getiren Bora, “KKTC’nin tanınması şartıyla müzakere masasına oturmalıyız. KKTC’yi yaşatmalıyız, yaşatacağız” dedi.
EROĞLU
Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, mücadele yıllarında şehit olan bir askerin fotoğrafının kendisine takdim edilmesi üzerine, o yıllarda yaşadığı bazı olayları ve anılarını anlattı. Eroğlu, doktor olarak o dönemde ömrü boyunca yaşamadığı şeyler yaşadığını söyleyerek, tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi.
 

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Son Güncelleme: 19.07.2018 18:15
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