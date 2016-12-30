FLAŞ HABER

Kayıp Aranıyor!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Aralık 2016 Cuma 12:30

KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ: "KTÖS'ÜN AJANDALARI TOPLATILSIN"

.

KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ: 'KTÖS'ÜN AJANDALARI TOPLATILSIN'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ: "KTÖS'ÜN AJANDALARI TOPLATILSIN"

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) 2017 yılı ajandasının toplatılması için yasal işlem başlatılmasını istedi.

Dernek Genel Başkanı Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, bugünkü bağımsız devlet aşamasına gelinmesinde nice yadsınamaz katkıları olan Atatürkçü öğretmenlerin, bahse konu sendika yöneticilerinin ısrarla yürümeye çalıştıkları yoldan vazgeçirecek iradeye sahip oldukları inancında olduklarını vurguladı.

Bugünkü kritik aşamada birlik ve beraberliğin sağlanmasında öğretmenlerin katkılarına ihtiyaç olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret eden Bora, şöyle devam etti:

“Şehit ve gazilerimizin armağanı olan ve sonuçta barış, huzur ve güven içerisinde yaşamımızı sürdürmemize nice fedakarlıkları ile katkıları olan başta büyük Türk ulusuna ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetlerimize minnet ve şükranlarımızla yeni yılın Türklük dünyasına esenlikler getirmesini dileriz.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
TMT Mücahitler DerneğiKTÖSAjanda
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ’de “Yükseliş Yılı” Kutlandı LAÜ’de “Yükseliş Yılı” Kutlandı
CUMHURBAŞKANI AKINCI, LEFKOŞA ÇARŞISINDA ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU CUMHURBAŞKANI AKINCI, LEFKOŞA ÇARŞISINDA ESNAF...
LEFOŞA DEVLET HASTANESİ PARK YERLERİ YENİLENİYOR… LEFOŞA DEVLET HASTANESİ PARK YERLERİ YENİLENİYOR…
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ATATÜRK KREŞ VE ANAOKULU MİNİKLERİ YENİ YIL KUTLAMASINDA EĞLENDİ GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ATATÜRK KREŞ VE ANAOKULU...
GAÜ AMERICAN FUTURE COLLEGE SPORCULARI, ATATÜRK KOŞULARI, YILDIZ KIZLARDA ‘LEFKOŞA BÖLGESİ BİRİNCİLİĞİ’Nİ ELDE ETTİ. GAÜ AMERICAN FUTURE COLLEGE SPORCULARI, ATATÜRK...
GİAD’DAN TC BAŞBAKANI YILDIRIM’A ZİYARET GİAD’DAN TC BAŞBAKANI YILDIRIM’A ZİYARET
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

LAÜ’de “Yükseliş Yılı” Kutlandı

Haberi Oku