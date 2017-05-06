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06 Mayıs 2017 Cumartesi 08:49

Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği Genel Başkanı Bora’dan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Çağrı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya çağrı yaparak,&nbsp;Akıncı’yı KKTC’yi tanıtma yönünde adım atmaya ve Rum yönetimine KKTC’yi tanıması gerektiğini söylemeye davet etti.

Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği Genel Başkanı Bora'dan Cumhurbaşkanı Akıncı'ya Çağrı
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“SİZİ KKTC’Yİ TANITMA YÖNÜNDE ADIM ATMAYA VE RUM YÖNETİMİNE KKTC’Yİ TANIMALARI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMEYE DAVET EDİYORUZ”

 Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya çağrı yaparak,  Akıncı’yı KKTC’yi tanıtma yönünde adım atmaya ve Rum yönetimine KKTC’yi tanıması gerektiğini söylemeye davet etti.

Kıbrıs’ta kurulması tasarlanan federasyonda siyasi eşitlik olmasına önem verdiklerini ancak Rumların, havada ve denizlerde hakimiyet kurarak Kıbrıs’ın tümünü ele geçirmek istediğini söyleyen Bora, “Federasyon veya diğer çözüm formüllerinden vazgeçmenin, iki ayrı devlet formülünde ısrar etmenin zamanının geldi” dedi.

Bora, yazılı açıklamasında “Kıbrıs’ta halen siyasi eşitlik olduğunu ve bunun barış getirdiğini kabul eden devletlerin KKTC’yi tanıması, iki devleti eşit konuma getirmesi gerek. Bunu yapmayarak federasyonda ısrar edilmesi halinde kavga içinde bir devlet oluşacak, büyük anlaşmazlıklar ve çatışmalar çıkacak” ifadesine de yer verdi.

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