Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği: “duvarlardan Rumlar Utanç Duymalı”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs’taki duvarlardan Kıbrıslı Rumların utanç duyması gerektiğini belirtti.

Dernek Genel Başkanı Yılmaz Bora, yazılı açıklamasında, Türkiye Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır’ın KKTC ziyareti sırasında “utanç verici” olarak nitelendirdiği duvarların yegane sebebinin Rumların saldırıları olduğunu kaydetti.

Bora, duvarların, Rumların Türk halkını yok etmek için 1955’te alenen başlattıkları saldırılara karşı İngilizler tarafından oluşturulduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Dünyada varlığını sürdüren bu utanç duvarının Lefkoşa’da neden hâlâ varlığını koruduğu başta İngilizler, BM ve de Kıbrıs’la ilgilenenlerin bildikleri bir olaydır. Aradan 59 yıl geçmesine rağmen bu duvarın varlığını koruması Rum zihniyetinin hâlâ değişmediğinin utanç verici simgesidir.”