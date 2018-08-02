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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “Bazı Kişi Kuruluş Ve Siyasiler Rum Davasına Hizmet Ediyor”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, bazı kişi, kuruluş ve siyasilerin Rum ulusal davasına hizmet etmeyi ve Kıbrıs Türk halkı ile Anavatan düşmanlığını körüklemeyi misyon kabul ettiğini savundu.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “Bazı Kişi Kuruluş Ve Siyasiler Rum Davasına Hizmet Ediyor”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, bazı kişi, kuruluş ve siyasilerin Rum ulusal davasına hizmet etmeyi ve Kıbrıs Türk halkı ile Anavatan düşmanlığını körüklemeyi misyon kabul ettiğini savundu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:37
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “Bazı Kişi Kuruluş Ve Siyasiler Rum Davasına Hizmet Ediyor”


Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, bazı kişi, kuruluş ve siyasilerin Rum ulusal davasına hizmet etmeyi ve Kıbrıs Türk halkı ile Anavatan düşmanlığını körüklemeyi misyon kabul ettiğini savundu.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, kendi kendilerini ilerici, solcu, çözüm ve barıştan yana gösteren kişilerin tutum, davranış, açıklamaları ve faaliyetlerinin bu değerlerle yakından uzaktan hiçbir ilgileri olmadığını iddia etti.

Bora, “Buna rağmen yalan, tutarsız, haksızca propagandalar halkımızı devletimizden soğutmak ve Anavatan’dan koparmak için yoğun kampanya sürdürmektedirler”dedi.

Devlet ve bayrak altında özgürce yaşanmasını sağlayan Anavatan’a karşı utanç verici kötüleme kampanyası yürütüldüğünü ileri sürerek, “Rumların yabancı ülkelerle askeri anlaşmalar yapmalarına ses çıkarmamalarına karşın, ulusal davamızı savunanları aşağılamaya çalışıyorlar.Yabancı ülke misyon ve diplomatlarının KKTC Cumhurbaşkanı’nı ziyareti esnasında 5-10 kişilik ‘hemen barış’ grubu pankartlarla eylem yaparak, bizi çözümü engelleyen taraf olarak gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.

Bora, “Kıbrıs Türk halkının ezici çoğunluğunun Ada’da bulunan Türk askeri varlığının ve tek yanlı müdahale hakkının ortada kaldırılmasına razı olmayacağı gerçeğine rağmen CTP Milletvekili Akansoy’un ‘garantör ülkenin tek yanlı müdahalesi olamaz’ açıklaması ile Türk halkının Rum’un insafına terk edilmek istendiğini” savundu.

“ Böyle bir olasılığa Mücahit Kıbrıs Türk halkı asla evet demez, ölümüne mücadele eder” diyen Bora, TMT Mücahitler Derneği olarak, Rumların gayri meşru devletine karşı haklı ve meşru Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyan ve koruyan yegane hamisi Anavatan Türkiye’den vazgeçmeyeceklerini kaydetti.



 

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Son Güncelleme: 02.08.2018 15:05
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