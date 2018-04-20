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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora'dan flaş Rum açıklaması!

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Kıbrıs Türk halkına insanlık dışı uygulamaları ısrarla sürdüren Rumlarla ortak bir devlette yaşama şansı kalmadığının  ortada olduğunu belirtti.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora'dan flaş Rum açıklaması!

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Kıbrıs Türk halkına insanlık dışı uygulamaları ısrarla sürdüren Rumlarla ortak bir devlette yaşama şansı kalmadığının  ortada olduğunu belirtti.

20 Nisan 2018 Cuma 10:49
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora'dan flaş Rum açıklaması!

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Kıbrıs Türk halkına insanlık dışı uygulamaları ısrarla sürdüren Rumlarla ortak bir devlette yaşama şansı kalmadığının  ortada olduğunu belirtti.

 

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, yaptığı yazılı açıklamada, müzakerelere esas teşkil eden BM kararları, doruk antlaşmaları ve diğer parametrelerin güncelliğinin kalmadığını savundu.

 

Bora, müzakerelerin  mevcut iki egemen devlete dayandırılması gerektiğini,  Kıbrıs’ta siyaseten eşit iki tarafın var olduğunu, taraflardan birinin diğerine hükmedemeyeceğini kaydetti.

 

Bora,  “Barış diye diye bizi çatışmaya, refah diye diye bizi çöküntüye, özgürlük ve çağdaşlık diye diye ve de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit ve egemen ortağı olarak uluslararası hukukun bir parçası olduğumuz halde başımıza neler geldiğini unutturarak bizi yeniden karanlık günlere götürmeye çalışılmaktadır.  Çare yabancıların telkinlerine göre değil, haklı ve meşru Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak ve tanıtılması için derhal harekete geçmektir” dedi.

 

Bora,  1977’de Denktaş – Makarios, 1979’da Denktaş – Kipriyanu arasında imzalanan Doruk Antlaşmaları  ve 1975 Nüfus Mübadele Antlaşması ile iki ayrı halktan meydana gelen iki ayrı bölgenin teyidinin yapıldığını da kaydetti.

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 20.04.2018 15:03
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TmtMücahitlerDerneğiBAŞKAN2ToplumAnlaşamazİddiası
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