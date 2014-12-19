Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Bora, Şehitler Haftası Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, 21 Aralık Mücadelesi ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, “Rum barbarlığının, Rum vahşet ve zulmünün 51’inci yıldönümünün idrak edildiğini” belirtti.

Bora mesajında, “21 Aralık 1963’te başlayan o karanlık, acı, kan ve gözyaşı dolu günleri hatırladıkça irkilmemek elde değil” dedi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Akritas Planı uyarınca Rumların 51 yıl önce başlattığı Kıbrıs’ta Türkü yok etme saldırılarını anımsadığımız şu günlerde, Rumların, Kıbrıs Türk halkının bu ada üzerinde insanca, özgürce ve onlarla eşit statüde yaşama hakkını tanıma konusundaki tutumlarında hiçbir olumlu gelişme olmadığını görmekteyiz ve dünyanın da artık bu gerçeği görmesini bekliyoruz.

Kıbrıs Türkü’nün ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gerek kendi içinde gerekse başka ülkelerle ilişkilerinde yapacağı en küçük açılımların dahi Rum tarafınca engellenmeye çalışıldığı dikkate alındığında Rumların, Kanlı Noel’den bu yana geçen uzun süreçte, Kıbrıs Türk halkına karşı olumsuz tavırlarını ısrarla sürdürdüğü açıkça görülmektedir.

Kendilerini insan hakları ve demokrasinin baş savunucuları olarak gören ABD, AB ve BM temsilcilerini bu durum karşısındaki tutumları ise her zaman olduğu gibi haklının yanında olmak yerine ya duruma seyirci kalmak ya da Rumlara arka çıkmak yönündedir. Onların, kendi çıkarlarını korumaktan başka gayeleri yoktur…

Bu gerçekler karşısında, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin bize emanet ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, Anavatanımız Türkiye’ye sımsıkı sarılmaktan ve bağımsız devletimizi yaşatmaktan başka bir çıkış yolumuz yoktur… Tarihin tekerrür etmemesi, Kanlı Noel’lerin bir daha yaşanmaması için bu yoldan sapmamak gerekir…

Böyle bir günde aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anar Büyük Türk Ulusu ve onun göz bebeği kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne olan güvenimizi yinelerken en içten sevgi ve saygılarımızı sunarız.”