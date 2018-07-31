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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “3 Mutlu Olayı Gurur Ve Kıvançla Kutlamaktayız”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs’ın fethinin 447’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 60’ıncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 42’nci yılını gururla ve kıvançla kutladıklarını belirtti.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “3 Mutlu Olayı Gurur Ve Kıvançla Kutlamaktayız”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs’ın fethinin 447’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 60’ıncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 42’nci yılını gururla ve kıvançla kutladıklarını belirtti.

31 Temmuz 2018 Salı 09:16
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “3 Mutlu Olayı Gurur Ve Kıvançla Kutlamaktayız”


Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs’ın fethinin 447’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 60’ıncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 42’nci yılını gururla ve kıvançla kutladıklarını belirtti.

Dernek Başkanı Yılmaz Bora, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “ Bugün başımız dik, barış, huzur ve güven içerisinde bağımsız bir devletteki yaşantımızı kimlere borçlu olduğumuzun bilinci ve idraki içerisinde, başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anarken, yanı başımızdaki büyük Türk ulusundan aldığımız güçle dimdik ayaktayız” dedi.

Bora, Rumların amaçlarının değişmediği, Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak görmekten vazgeçmedikleri dikkate alındığında bağımsız devlet ile yegane hamisi Anavatanı Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

 

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Son Güncelleme: 31.07.2018 12:35
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