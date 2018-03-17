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KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ, 18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ, 18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

17 Mart 2018 Cumartesi 15:41
KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ, 18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI
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KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ, 18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dernek genel başkan yardımcısı Celal Bayar imzalı mesajda, “Bugün 18 Mart 2018 Çanakkale Destanı’nın 103. yıldönümüdür. Aynı zamanda Kara, Deniz ve Hava Şehitlerimizi anma günüdür” denilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Türk’ün bütün dünyaya “Çanakkale Geçilmez” dedirttiği bu çok büyük ve önemli zafer gününü büyük bir gururla anıyor ve kutluyoruz. Yalnız Türk dünyasında değil, bütün dünyada bir Kahramanlık ve gurur abidesi olan Çanakkale Savaşında Şehit olanları ve tüm Şehitlerimizi rahmetle anar manevi huzurlarında saygı ve şükranla eğiliriz.

Çanakkale Savaşları dünya tarihinin en kanlı ve Türk Tarihinin en büyük zaferlerinden biridir. Mehmetçik’in Vatanı, Milleti ve Bayrağı uğruna canını hiçe saydığı ve Şehitlik mertebesine ulaşmak en büyük meziyetidir.

Çanakkale’de Türk Milletinin bu üstün vasfı efsanevi bir direnişle bir kere daha kanıtlanmıştır. Mehmetçik’in savaşçılığı yanında insancıl yönleri yabancı askerleri şaşırtmış, Nusret Mayın Gemisi’nin ustalığı sayesinde O günün en modern savaş gemileri batırılmış ve boğazı geçememiştir. Çanakkale; Seyit Onbaşı mucizesi yanında, bir karış vatan toprağını feda etmemek için Alay Komutanından son erine kadar 57’nci Alayın Kahramanlık destanıdır.

Çanakkale; “Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum” emrini veren eşsiz Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyaya Askerlik ve Komutanlık sanatını öğrettiği yerdir.

Çanakkale; şartlar ne kadar zor, düşman ne kadar güçlü olursa olsun Türk’ün birlik içinde vatan ve istiklali için en büyük güçlükleri bile yenebileceğini gösteren ve yüzyıllar geçse bile unutulmayacak çok özel büyük bir zaferdir.

Çanakkale Zaferinin en önemli sonucu: 19’uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal’in Anafartalar Kahramanı olarak ünlenmesi ile Mehmetçik’in vatan uğruna neler yapabileceğini gördüğü, iman ve inançla İstiklal Savaşı’nı başlatması ve Zafere ulaştırması olmuştur. Çanakkale’de yarım milyona yakın insan hayatını kaybetmiştir. Aradan yüz yıl geçmesine rağmen savaşın dehşeti ve izleri hala bugün görülmektedir.

Bizler de Kıbrıs Türk Halkı olarak yarım yüzyıldır bir direniş sürdürüyoruz. Vatanımızı ve haklarımızı savunuyoruz. Ancak Emperyalizm hem bizleri hem gerçekleri görmeleri şöyle dursun. Bizlere ve Anavatanımıza yüzyıl önceki planlarını uygulamakta, bölmeye çalışmakta ve adeta terörü körüklemektedir. Savaş meydanlarında yenemedikleri Türk Ulusunu bölmeye ve birbirine vurdurmaya çalışıyorlar. Bunda başarılı olmayacaklardır. Büyük Türk Ulusu Anavatan Yavru Vatan her zorluğun üstesinden gelecek kudret ve kabiliyetedir.”

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