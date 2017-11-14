KIBRIS TMT DERNEĞİ: “CUMHURİYETİMİZ, MÜCAHİT KIBRIS TÜRK HALKININ ŞANLI DRİENİŞİNİN VE EGEMEN VARLIĞININ SİMGESİ”

KIBRIS TMT DERNEĞİ: “CUMHURİYETİMİZ, MÜCAHİT KIBRIS TÜRK HALKININ ŞANLI DİRENİŞİNİN VE EGEMEN VARLIĞININ SİMGESİ”Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, KKTC’nin 34’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar mesajda, Mücahit Kıbrıs Türk Halkının şanlı direnişinin ve egemen varlığının simgesi olan Cumhuriyet’inin 34’üncü kuruluş yıl dönümünü onur ve gururla kutladıklarını ifade etti.Celal Bayar’ın kutlama mesajı şöyle:“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 34 yaşında. Mücahit Kıbrıs Türk halkının şanlı direnişinin ve egemen varlığının simgesi olan Cumhuriyetimizin 34’üncü kuruluş yıl dönümünü onur ve gururla kutluyoruz. Başta özgürlük Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyoruz. Büyük Türk Ulusu’na ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri’ne olan sarsılmaz güvenimizi bir kez daha yineleriz. Cumhuriyetimize giden yolda bugün çok önemli bir yıldönümünü de birlikte anıyoruz. 15 Kasım 1967 Geçitkale direniş günü. Tam 50 yıl önce Geçitkale ve Boğaziçi köylerimiz General Grivas komutasında 200’ü aşkın zırhlı araç ve son model silahlarla donatılmış Rum ve Yunan birlikleri tarafından gaddarca ve vahşice saldırıya uğramış, 24 vatan evladı Mücahidimiz şehit edilmiş ve yüzlerce soydaşımız esir alınmıştır. Bu iki köyümüz yakılıp yıkılmış, çocuk, kadın ve yaşlı demeden vahşete uğramıştır. Gözü dönmüş caniler 75 yaşındaki Mehmet Emin Sait’i şehit ettikten sonra üzerine benzin dökerek yakmışlardır.Bu olay Anavatan’da büyük bir tepkiyle karşılandı ve TBMM’de müdahale kararı alındı. Türk savaş gemileri Ada’yı kuşatmış ve savaş uçakları uyarı uçuşlarına başlamıştı. ABD’nin diplomatik girişimi sonucunda Rum ve Yunan birliklerinin işgal ettikleri yerlerden derhal geri çekilmesi, Türk tarafına tazminat ödenmesi, Grivas ve Yunan askerlerinin Kıbrıs’ı terk etmesi, şartları ileri sürüldü. Makarios ve Yunanistan savaşı göze alamadı ve koşulları kabul etti.12000 Yunan askeri ve Grivas 19 Kasım 1967’de Kıbrıs’ı terk etti. İşgal altındaki köyler boşaltıldı ve esirler serbest bırakıldı. Rauf R. Denktaş’ın Ada’ya dönmesine izin verildi. Ada çapında uygulanan kısıtlamalar gevşetildi. Bazı utanç barikatları kaldırıldı.İşgal edilen köylerde zarara uğrayan Türklerin tazmin edilmesi ve RMMO’nun dağıtılması da karara alındı. Ancak Türklerin maddi kayıpları tazmin edilmediği gibi RMMO’nun dağıtılması da gerçekleşmedi. Ancak 21 Aralık 1963’ten beri devam eden çetin şartlarda kısmen yumuşama sağlandı.21 Aralık 1963’te başlayan direniş ve varoluş mücadelemizin kilometre taşı sayılan 28 Aralık 1967’de “Geçici Türk Yönetimi” kurulmuştur. Bu bakımdan adım adım devlet olma yolunda 15 Kasım 1967 önemlidir. 5 Temmuz 1969’da geçicilik kaldırılmış ve “Türk Yönetimi” olmuştur. 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’ndan sonra 26 Ağustos 1974’te “Otonom Türk Yönetimi” ve 13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edilmiştir. Nihayet 15 Kasım 1983’te son çare olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmiştir.Kutlu olsun, yaşasın Cumhuriyetimiz.”