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Kıbrıs Tiyatro Festivali Kapsamında “Sherlock-Hamid” Sahnelendi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı ve Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği “Sherlock-Hamid” oyununu sahneledi.

Kıbrıs Tiyatro Festivali Kapsamında “Sherlock-Hamid” Sahnelendi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı ve Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği “Sherlock-Hamid” oyununu sahneledi.

14 Eylül 2018 Cuma 11:34
Kıbrıs Tiyatro Festivali Kapsamında “Sherlock-Hamid” Sahnelendi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı ve Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği “Sherlock-Hamid” oyununu sahneledi.


Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın oyunu, Bakırköylülerin padişah için bir Sherlock Holmes uyarlaması hazırlama hikayesini sahneye koyuyor.


Ev sahibi LTB Başkanı Mehmet Harmancı,bazı belediye meclis üyelerinin de izlediği iki perdelik oyuna tiyatro severler yoğun ilgi gösterirken oyun sonrasında Bakırköy Belediye Tiyatroları ekibi uzun süre alkışlandı.


KARABİBER’DEN KUBİLAY’A PLAKET
Oyun sonrasında LTB Kültür Sanat Şube Amiri ve Festival Komitesi Başkanı Kıymet Karabiber sahneye gelerek ekibi tebrik etti ve Bakırköy Belediye Tiyatroları adına Sanat Yönetmeni Ali Rıza Kubilay’a festival plaketini takdim etti.


18 EYLÜL’DE “SENİ SEVİYORUM TÜRKİYE”OYUNU VAR
Festival 18 Eylül Salı gecesi YDÜ AKKM’deki Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın “Seni Seviyorum Türkiye” oyunu ile sürecek. Festivalin devamında ise Altıdan Sonra Tiyatro’nun “He-Go” oyunu, Semaver Kumpanya’nın “Akşam Yemeği” oyunu ve Dostlar Tiyatrosu’nun “Göçmenleeeer” oyunu yer alacak.

“He-Go” oyunu Bandabuliya Sahnesi’nde, diğer oyunlar ise YDÜ AKKM’de sahnelenecek.


Festivalin gerçekleşmesine platin sponsor olarak KT. Petrolleri, altın sponsor olarak Cyprus XP Travel, salon sponsoru olarak YDÜ, gümüş sponsor olarak BEL-KOOP destek verirken Cookies, Golden Tulip ve Reisler Lojistik de festivale katkı koydu. Festival oyunlarına bilet, biletinial.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan temin edilebilir.

 

Son Güncelleme: 14.09.2018 14:40
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