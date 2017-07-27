Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün Görev Süresi Uzatıldı

BMGK, KIBRIS'TAKİ BM BARIŞ GÜCÜ'NÜN GÖREV SÜRESİNİ 31 OCAK'A KADAR UZATTI

KONSEY, LİDERLERE KALICI ÇÖZÜM İÇİN DAHA FAZLA ÇABA SARF ETMELERİ ÇAĞRISI YAPTI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev süresini 6 ay uzattı.

BMGK, bugünkü toplantısında Kıbrıs'taki barış gücünün bu ay sonunda dolacak görev süresini uzatma konusunu oyladı.

Konsey, daha önceki müzakerelerde anlaşıldığı üzere UNFICYP'in görev süresini oy birliği ile 31 Ocak 2018'e kadar uzattı.

BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten bu yana adada görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

BMGK kararında İsviçre'de başarısızlıkla sonuçlanan liderler arası müzakerelere de değinilerek, iki lidere kalıcı barış için daha fazla çaba sarf etmeleri çağrısı yapıldı.

Teknik komitelerin çalışmaya devam etmesi de istenen kararda, liderlerden müzakerelerin sürmesi ve uzlaşma için kamuoylarına olumlu ve teşvik edici mesajlar vermesi talep edildi.

Kararda daha önceki metinlerde de olduğu gibi, Kıbrıs Türk tarafı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine, Akyar'daki (Strovilia) askeri statükoyu 2000 yılı haziran ayı öncesindeki haline döndürme çağrısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde düzenlenen Kıbrıs Konferansı sonuçsuz kalmıştı.