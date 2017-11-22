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22 Kasım 2017 Çarşamba 13:31

KIBRIS'TA YAŞAM SÜREN “GURBETLERİN” YAŞAM HİKAYELERİ EKRANA TAŞINIYOR

BRT’DE BELGESEL... KIBRIS'TA YAŞAM SÜREN “GURBETLERİN” YAŞAM HİKAYELERİ EKRANA TAŞINIYOR

KIBRIS'TA YAŞAM SÜREN 'GURBETLERİN” YAŞAM HİKAYELERİ EKRANA TAŞINIYOR
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“Kıbrıs'ın Gurbetleri Son Gezginler” belgeselinin ilk gösterimi bugün BRT’de yapıldı...

BRT’den yapılan açıklamaya göre, Oval Stüdyo’da gerçekleştirilen gösterim öncesinde belgeselin yapımcısı Fatma Arpalıklı ve Kurum Müdürü Meryem Özkurt konuşma yaptı.

Arpalıklı, konuşmasında eserin nasıl doğduğunu anlattı.

Arpalıklı, amaçlarının, BRT olarak bazı araştırmacılara da konu olan “Gurbetlerle” ilgili kalıcı bir eser yaratmak olduğuna işaret etti.

Daha sonra Kurum Müdürü Meryem Özkurt belgeselle ilgili çalışmaları ve düşüncelerini aktardı.

Özkurt, kurum olarak mevcut koşullarda her zaman en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirterek, emeği geçenleri kutladı

Konuşmaların ardından belgeselin gösterimine geçildi.

“Gurbetlerin” yaşam öyküsü, 24 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de BRT ekranlarında olacak.

Fatma Arpalıklı’nın hazırladığı, 'Kıbrıs'ın Gurbetleri Son Gezginler' belgeselinde, “Gurbetlerin” saklı kültürü gün yüzüne çıkartılıyor. 
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