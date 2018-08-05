banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95610
ALTIN
198.481
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.5949
EURO
5.8796
Bir tuhaf taciz olayı
BİR TUHAF TACİZ OLAYI
500 TL’lik çantayı çalıp çöpe attı
500 TL'LİK ÇANTAYI ÇALIP ÇÖPE...
Yem hırsızları yakalandı
YEM HIRSIZLARI YAKALANDI
Polisiye Olaylar...
Polis haberleri...
banner282
Flaş Haber
Bir tuhaf taciz olayı
Kapat

KIBRIS'TA; BİR ADA ÜLKESİNDEN, DÜNYA DENİZLERİNE TAM DONANIMLI DENİZCİLER YETİŞTİRİYORUZ

KIBRIS'TA; BİR ADA ÜLKESİNDEN, DÜNYA DENİZLERİNE TAM DONANIMLI DENİZCİLER YETİŞTİRİYORUZ

05 Ağustos 2018 Pazar 15:58
KIBRIS'TA; BİR ADA ÜLKESİNDEN, DÜNYA DENİZLERİNE TAM DONANIMLI DENİZCİLER YETİŞTİRİYORUZ

KIBRIS'TA; BİR ADA ÜLKESİNDEN, DÜNYA DENİZLERİNE TAM DONANIMLI DENİZCİLER YETİŞTİRİYORUZ

Üniversite eğitimi için; tercih sürecinin fiilen başlaması ve denizcilik dallarını düşünen öğrenci adaylarının;  Kuzey Kıbrıs'ta denizcilik eğitimi ile ilgili sorularının yanıtlandığı bir televizyon programına konuk olan  Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Denizcilik ve Ulaştırma Yüksek Okulu Müdürü Dr. Bayram Ali Tavlayan "Mezunlarımız artık, dünya denizlerinde seyretmektedirler. Kıbrıs’ta, bir ada ülkesinden dünya denizlerine tam donanımlı, konusunda uzman ve yetkin denizciler yetiştiriyoruz."ifadeleri ile adaylara seslendi.

COĞRAFİ KONUMUMUZ VE EĞİTİM DİLİMİZİN İNGİLİZCE OLMASI, GAÜ'YÜ ÖNE ÇIKARIYOR.

Üniversite'nin merkez 'Girne Kampüsü' başta olmak üzere, 3 ayrı kıta 7 farklı yerleşkedeki coğrafi konumu, denizcilik ve ulaştırma eğitim dilinin İngilizce olması, eğitim verilen bölümlerin dünyadaki önemi ve çekiciliğinin; başta Ortadoğu olmak üzere, Körfez Ülke ve Afrika Kıtası'ndan da GAÜ'ye yeni öğrenciler kazandırdığını da vurgulayan Dr. Tavlayan, "rekabet koşullarında başarıyı yakalayabilmek için donanımlı, duyarlı ve geleneksel değerlerine önem veren denizci ve yöneticilere sahip olmak amacı ve denizcilik eğitimi, sertifikasyonu konularında dünyanın saygın ve ileri gelen otoritelerinden olma vizyonu olan bir okuluz.  Okulumuz genç olmakla birlikte; Türkiye’de ilk 9 üniversite arasında yer almakta ve modern eğitimin öncüsü olmayı hedeflemektedir. Simülatörlerimiz, denizde güvenlik ve uygulamalı denizcilik eğitim alanı, laboratuarlar, atölyeler, eğitim havuzu çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliktedir.  Okulumuz bünyesinde bulunan programlarının birbirleriyle uyumlu ve tamamlayıcı müfredatlarının getirdiği çift dal ve yan dal imkânı, ve eğitim dilinin İngilizce olmasını adaylarımızın dikkatine sunuyor, başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UKÜ’lü Akademisyen, Zararlılara Karşı Biyolojik Mücadelenin Önemini Vurguladı
UKÜ’lü Akademisyen, Zararlılara Karşı Biyolojik Mücadelenin Önemini Vurguladı
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Sınay, Evde İzlenmesi Gereken Filmleri Listeledi
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Sınay, Evde İzlenmesi Gereken Filmleri Listeledi
Kamu-Sen’den hemşirelere “destek“
Kamu-Sen’den hemşirelere “destek“
Özlem Savoğlu anısına “Özlem’in Renkleri” sergisi açılıyor
Özlem Savoğlu anısına “Özlem’in Renkleri” sergisi açılıyor
Sağlık Bakanlığı, “Baz İstasyonlarının Olası Sağlık Etkileri“ Konusunda Konferans Düzenledi!
Sağlık Bakanlığı, “Baz İstasyonlarının Olası Sağlık Etkileri“ Konusunda Konferans Düzenledi!
“Kalbimdeki Cevap” Kitabının Yazarı Tatar, İyilik Evi Çocuklarıyla Buluştu!
“Kalbimdeki Cevap” Kitabının Yazarı Tatar, İyilik Evi Çocuklarıyla Buluştu!
UBP Milletvekili Tatar’dan Hükümete Eleştiri!
UBP Milletvekili Tatar’dan Hükümete Eleştiri!
Lefke Belediyesi “1. Kent Sempozyumu Düzenliyor”
Lefke Belediyesi “1. Kent Sempozyumu Düzenliyor”
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Yarın Toplanacak!
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Yarın Toplanacak!
Polisiye Olaylar...
Polisiye Olaylar...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim