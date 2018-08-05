KIBRIS'TA; BİR ADA ÜLKESİNDEN, DÜNYA DENİZLERİNE TAM DONANIMLI DENİZCİLER YETİŞTİRİYORUZ

Üniversite eğitimi için; tercih sürecinin fiilen başlaması ve denizcilik dallarını düşünen öğrenci adaylarının; Kuzey Kıbrıs'ta denizcilik eğitimi ile ilgili sorularının yanıtlandığı bir televizyon programına konuk olan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Denizcilik ve Ulaştırma Yüksek Okulu Müdürü Dr. Bayram Ali Tavlayan "Mezunlarımız artık, dünya denizlerinde seyretmektedirler. Kıbrıs’ta, bir ada ülkesinden dünya denizlerine tam donanımlı, konusunda uzman ve yetkin denizciler yetiştiriyoruz."ifadeleri ile adaylara seslendi.

COĞRAFİ KONUMUMUZ VE EĞİTİM DİLİMİZİN İNGİLİZCE OLMASI, GAÜ'YÜ ÖNE ÇIKARIYOR.

Üniversite'nin merkez 'Girne Kampüsü' başta olmak üzere, 3 ayrı kıta 7 farklı yerleşkedeki coğrafi konumu, denizcilik ve ulaştırma eğitim dilinin İngilizce olması, eğitim verilen bölümlerin dünyadaki önemi ve çekiciliğinin; başta Ortadoğu olmak üzere, Körfez Ülke ve Afrika Kıtası'ndan da GAÜ'ye yeni öğrenciler kazandırdığını da vurgulayan Dr. Tavlayan, "rekabet koşullarında başarıyı yakalayabilmek için donanımlı, duyarlı ve geleneksel değerlerine önem veren denizci ve yöneticilere sahip olmak amacı ve denizcilik eğitimi, sertifikasyonu konularında dünyanın saygın ve ileri gelen otoritelerinden olma vizyonu olan bir okuluz. Okulumuz genç olmakla birlikte; Türkiye’de ilk 9 üniversite arasında yer almakta ve modern eğitimin öncüsü olmayı hedeflemektedir. Simülatörlerimiz, denizde güvenlik ve uygulamalı denizcilik eğitim alanı, laboratuarlar, atölyeler, eğitim havuzu çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliktedir. Okulumuz bünyesinde bulunan programlarının birbirleriyle uyumlu ve tamamlayıcı müfredatlarının getirdiği çift dal ve yan dal imkânı, ve eğitim dilinin İngilizce olmasını adaylarımızın dikkatine sunuyor, başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.