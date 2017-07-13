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13 Temmuz 2017 Perşembe 16:53

“'KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA' HİBE PROGRAMI ALTINCI TEKLİF ÇAĞRISI" TÖRENLE AÇILDI

''KIBRIS SİVİL TOPLUMU İŞ BAŞINDA' HİBE PROGRAMI ALTINCI TEKLİF ÇAĞRISI' TÖRENLE AÇILDI
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Avrupa Komisyonu’nun,  “Kıbrıs Sivil Toplumu İş Başında” Hibe Programı Altıncı Teklif Çağrısı’nın açılış etkinliği, bu akşam Büyük Han’da yapıldı.

Önceki dönemlerde hibeden yararlanan sivil toplum örgütlerinin de katıldığı etkinlikte, Avrupa Komisyonu Sivil Toplum Program Müdürü Charlotte Goyon ve AB Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Siyasi Analisti ve Basın Müşaviri Kezban Akansoy da hazır bulundu.

GOYON

Charlotte Goyon etkinlikte yaptığı konuşmada sivil toplumun önemine değindi. Desteklenen projelerin Kıbrıs’ta daha iyi bir geleceğe ulaşmayı hedeflediğine işaret eden Goyon, hibe çağrısıyla ilgili 17 Temmuz Pazartesi, 15.00 - 17.00 saatleri arasında AB Destek Ofisi’nde bilgilendirme toplantısı düzenleneceğini söyledi.

AKANSOY

Kezban Akansoy ise yaptığı konuşmada, Avrupa Komisyonu’nun 2007’den bu yana Kıbrıs’ın kuzeyindeki sivil toplum için toplam değeri 9,5 milyon Euro’yu bulan 5 teklif çağrısında bulunduğuna işaret etti.

Bugün açılış etkinliği gerçekleştirilen altıncı çağrının sivil toplum örgütlerinin kapasite gelişimini, sürdürülebilirliğini, etkinliğini, şeffaflığını ve hesap verebilirliğini desteklemeyi amaçladığını ve toplam değerinin 2,5 milyon Euro olduğunu kaydeden Akansoy, çağrının diğer amaçları arasında sivil toplum örgütlerinin diğer paydaşlarla işbirliğinin sağlamlaştırılmasının da bulunduğunu sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından önceki çağrılarda hibe alan sivil toplum örgütlerinden temsilciler projelerinden bahsetti.

Projelerle ilgili görsel sunumum ardından önceki yararlanıcılara sertifika takdim edildi. Sivil toplum örgütlerinin olası işbirliği imkanlarını artırmak üzere “Sivil Toplum Sohbet Kafe”si etkinliğine de yer verilen açılışın sonunda resepsiyon düzenlendi.

SON TEKLİF TARİHİ 12 EYLÜL

Son teklif tarihi 12 Eylül 2017 olan çağrıyla ilgili detaylı bilgiye https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome adresinden ulaşılabilecek.

Ayrıca toplantı ve eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilgi; www.abbilgi.eu, www.facebook.com/ABBilgi ve www.facebook.com/ec.cyprus adreslerinden elde edilebilecek.

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