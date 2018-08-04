“Kıbrıs Şer’iyye Sicilleri” Kitabı Uluçay’a Takdim Edildi

Prof. Dr. Soyalp Tamçelik ve Mustafa Kemal Kasapoğlu tarafından hazırlanan “Kıbrıs Şer’iyye Sicilleri” isimli kitap, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’a takdim edildi.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, kitap hakkında konuşan Mustafa Kemal Kasapoğlu,16-19. yüzyıllar arasında Kıbrıs Adası’nda görülen davaları içeren kitabın büyük uğraş ve emeklerle hazırlandığını belirterek, adadaki Osmanlı varlığı ile ilgili bilgi ve belgelerle önemli bir kaynak oluştuğuna inandıklarını söyledi.

Kasapoğlu, kitabın sadece tarih araştırmacıları için değil, içerisinde fiyat hareketliliği bilgilerini de barındırdığından ekonomistler ve maliye tarihçileri için de kaynak teşkil edeceğini dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da; kitabın, adadaki geçmişin izlerini anlatan çok önemli bir eser konumunda olduğunu belirterek, verilen emek nedeniyle teşekkür etti.

Ada tarihinin iyi bilinmesi adına birçok boyutuyla kitabın araştırmacılar için çok önemli bir kaynak olduğuna inandığını ifade eden Uluçay, tarihin resmi belgelerle gün ışığına çıkarılmasının önemine değindi.

