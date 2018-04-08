KIBRIS SANAT KEMAN BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ TOKYO’DA KONSER VERDİ

54.Suzuki Grand Concert’e davet alan Kıbrıs Sanat keman bölümü öğrencileri, Tokyo’da Ryogoku Kokugikan Sumo Arena’da konser verdi.

Kıbrıs Sanat’tan verilen bilgiye göre, yaklaşık 2000 Suzuki öğrencisinin katıldığı konserde 6 Kuzey Kıbrıslı öğrenci de kemanlarıyla sahnede yerini aldı.

Kuzey Kıbrıs adına bir ilki gerçekleştiren 6 keman öğrencisi Eriz, Ekin, Lara, Nehir, Sesil ve Senem, keman eğitimcisi Gözlem Özdeğirmenci ve İzlem Özdeğirmenci ile çalışmaları çerçevesinde geniş bir repertuvar ile konserde yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde Tokyo'da olan Kıbrıs Sanat öğrenci ve eğitmenleri Tokyo şehrinin tarihi ve kültürel yerlerini de gezdi.

Kıbrıs Sanat öğrenci ve eğitmenleri, TC Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan’ın davetine de katıldı.

Kıbrıs Sanat keman öğrencileri Suzuki Grand Concert’in ardından TC Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan’ın Büyükelçilikteki davetine katılarak bir de küçük konser verdi.

TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da Büyükelçilikteki resepsiyonda, Kuzey Kıbrıslı öğrencileriyle sohbet etti.