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15 Kasım 2017 Çarşamba 08:14

KIBRIS SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ’NDEN BAYRAM MESAJI

KIBRIS SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ'NDEN BAYRAM MESAJI
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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda, Cumhuriyetin, aydınlık ve sağlıklı yarınların garantisi olduğu belirtildi.

Konsey Başkanı Ahmet Savaşan tarafından yayımlanan mesajda, özetle şunlar dile getirildi:

“Cumhuriyetin aydınlık geleceği için atılan her sağlam adım ülkemizi ambargolarla karartmak isteyenlere verilen önemli bir cevaptır.

Toplumsal yaşamımızdaki her kazanım, cumhuriyetimizde vücut bulmuş ortak değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasında mihenk taşıdır.

Mesele, yalnızca çocuklarımızın bugün özgürce yaşamaları için kendilerinden vazgeçmeyi bir an için bile düşünmeyen kurucu atalarımızın ve analarımızın aziz hatıralarına bir vefa meselesi değildir. Bu mesele güzel adamız üzerinde yaşamsal varoluşuna kastedilen bir halkın özgür bir gelecek için verdiği mücadelede toplumsal iradesinin sembolü olan cumhuriyetine sahip çıkma meselesidir.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi olarak cumhuriyetimizin temsil ettiği değerleri yaşatmak ve uluslararası topluma anlatmak için gece gündüz çalışıyoruz. Samimiyetsiz politikalarla ve acımasız ambargolarla Kıbrıs Türk Halkı’nı Dünya’dan yalıtmaya çalışanlara inat her yeni gün somut projelerle halkımızı dünyayla buluşturuyor, dünyayı ülkemize getiriyoruz.

Bizlere bağımsızlık ve özgürlük kazandıran, varoluş mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle anıyor, 34 yıl boyunca ve öncesinde Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde halkımızın değerlerini kendi yaşamsal önceliklerinin önünde tutarak, özgür yarınlarımız için savaşan büyüklerimizi ve bu yolda el ele, gönül gönüle yürüyen bütün insanlarımızı saygı ve sevgiyle selamlar, Cumhuriyet Bayramımızı kutlarım.”  
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