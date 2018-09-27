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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Turizm Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Turizm Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

27 Eylül 2018 Perşembe 18:47
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Turizm Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, Turizm Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, mesajında, dijitalleşmenin turistlerin beklentilerini değiştirdiğini ve turizm endüstrisinin buna adapte olmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu vurguladı.

“Potansiyel kitle ne kadar büyükse, o kadar büyük düşünülmesi gerekir” diyen Savaşan, şöyle devam etti:

“Dijital transformasyon, geleceğe hazır olmak isteyen her ülkenin odağında olması gereken önemli bir konudur. Dijital transformasyon yapamayan ülkelerin yakın bir gelecekte ne turizmde ne de ekonomik diğer alanlarda etkin bir yer bulamayacağını göreceğiz.”

Telefon uygulamaları, sosyal medya, sanal gerçeklik, 360 derece videoların, geleneksel seyahatin sonunu hazırladığını ifade eden Ahmet Savaşan, günümüzdeki turistlerin seyahatlerinin her aşamasında etkileşim halinde olduklarının altını çizdi.

Sanal gerçekliğin günlük hayatı değiştiren bir teknoloji olduğunu bunun da turizm endüstrisinde önemli bir yer bulduğunu belirten Savaşan, “artık günümüzde 1980’lerde nükleer bir felaketin yaşandığı Çernobil’de sanal bir tura çıkabilirsiniz ya da Dominik Cumhuriyeti’ndekiler gibi bozulmamış plajlar ve mavi gökyüzünü izleyebilirsiniz” dedi.

Kuzey Kıbrıs’da da yapılması gerekenin geleneksel yöntemlerin kendi kendini yok etmesini beklemeden turizmde dijital transformasyonu gerçekleştirmek olduğunu vurgulayan Konsey Başkanı Savaşan, “turizmde sürdürülebilirliğin yakalanması için mevcut turizm çeşitlerimizi alternatif çeşitlerle desteklemeli ve nitelikli turistlerin ülkemizi tercih etmelerinin şartlarını oluşturmalıyız” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 27.09.2018 22:05
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