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31 Aralık 2016 Cumartesi 09:49

KIBRIS SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ TURİST HASTALARI ZİYARET ETTİ

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KIBRIS SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ TURİST HASTALARI ZİYARET ETTİ
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KIBRIS SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ TURİST HASTALARI ZİYARET ETTİ

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan sağlık hizmeti için ülkeyi tercih eden turist hastaları ziyaret etti.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Ahmet Savaşan mesaj da yayınlayarak, herkese aile ve sevdikleri ile sağlıklı, huzurlu, hareketli, başarılarla dolu, barış ve refahın egemen olduğu bir yıl diledi.

İnsanların sevdiklerine vereceği en güzel hediyenin kendi sağlığı olduğunu ifade eden Savaşan, ülke insanı yanında bütün insanların yeni yılını kutladı.

GAZİLER

Öte yandan, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Adil Çümen yeni yıl nedeniyle mesaj yayınladı.

Çümen Yayınladığı mesajda, her yeni yılın tazelenen umut ve çoğalan sevgilerin habercisi olduğunu ifade ederek, 2017 yılının Kıbrıs Türk halkına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

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Kıbrıs Sağlık Turizmi KonseyiZiyaretHastalar
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