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11 Temmuz 2017 Salı 16:44

KIBRIS SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ, GAÜ VE MİLLİ İRADEYE SAYGI PLATFORMU DA MESAJ YAYIMLADI

KIBRIS SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ, GAÜ VE MİLLİ İRADEYE SAYGI PLATFORMU DA MESAJ YAYIMLADI
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KIBRIS SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ, GAÜ VE MİLLİ İRADEYE SAYGI PLATFORMU DA MESAJ YAYIMLADI

11 Temmuz Basın Günü nedeniyle Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Milli İradeye Saygı Platformu da mesaj yayımladı.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan mesajında,  2020’li yıllarla birlikte pek çok gazetenin yavaş yavaş kağıt baskı yapmaya son vererek yalnızca internetten yayın yapmaya başlayacağını, gazetecilik-haber ilişkisini yeni çağın şartlarına uygun yapmak gerektiğini, Bilişim Yasasının bir an önce meclisten geçmesinin bu alanın düzenlenmesi ve denetlenmesi için olmazsa olmaz olduğunu ifade etti.

GAÜ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar ise, “11 Temmuz Basın Günü’nün kutlanmasına vesile olan ve Ada’daki varlığımızın ilk ortak seslerinden biri  ‘Saded’ Gazetesi’nden bu yana artık ebediyete intikal etmiş basın ve yayın emekçilerini şükran ile yad’ediyorum”  dedi.

MİLLİ İRADEYE SAYGI PLATFORMU

KKTC Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Mili İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar da, “Basının yeri çok önemli. Toplumun doğru ve güvenilir habere her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Barış görüşmelerinin bittiği bu dönemde KKTC’yi en güzel şekilde tanıtmakta basın mensuplarına görev düşmektedir” dedi.

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