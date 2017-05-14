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14 Mayıs 2017 Pazar 10:18

KIBRIS SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ, BÜLENT ECEVİT REHABİLİTASYON MERKEZİ’NDEKİ YAŞLILARI ZİYARET ETTİ

KIBRIS SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ, BÜLENT ECEVİT REHABİLİTASYON MERKEZİ'NDEKİ YAŞLILARI ZİYARET ETTİ
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KIBRIS SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ, BÜLENT ECEVİT REHABİLİTASYON MERKEZİ’NDEKİ YAŞLILARI ZİYARET ETTİ

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan ile Konsey Yönetim Kurulu Üyesi ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Anneler Günü’nde Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ndeki yaşlılar ile ülkede bulunan “turist hastaları” ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, anneliğin, karşılıksız ve şartsız bir sevgiye dayanan, almadan veren, sevgisi ve şefkati hiç eksilmeyen ve hiçbir değerle kıyaslanmayacak kadar kutsal bir görev olduğunu dile getiren Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, şöyle dedi:

"Ailenin temel taşı olan annelerimiz, bu vatanın her karış toprağında emeği olan, güce güç, umutlara umut katan en değerli varlıklarımızdır.

Yeryüzünde bir annenin yavrusuna gösterdiği şefkati, karşılıksız sevgiyi ve sınırsız özveriyi başka hiçbir yerde bulamayız. Yılmak nedir bilmeden sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimize ne kadar minnet ve hizmet etsek azdır... Bu gün vesilesiyle, emsalsiz ve sınırsız sevginin, hoşgörünün, sabrın en masum ve temiz duyguların timsali annelerimizin karşısında saygıyla eğilerek Anneler Günü'nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu bir hayat geçirmelerini diliyorum."

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