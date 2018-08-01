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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan: “Yeni Bir Düzen Kurmak İçin Çalışmalıyız”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, geçmişte Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) efsanesini var eden mücadeleci ruhun, Kıbrıs’taki Türk egemenliğinin korunmasına yönelik mücadelesini zamana ve zemine uygun bir şekilde, her türlü politik, ekonomik ve kültürel enstrümanların kullanılarak devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan: “Yeni Bir Düzen Kurmak İçin Çalışmalıyız”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, geçmişte Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) efsanesini var eden mücadeleci ruhun, Kıbrıs’taki Türk egemenliğinin korunmasına yönelik mücadelesini zamana ve zemine uygun bir şekilde, her türlü politik, ekonomik ve kültürel enstrümanların kullanılarak devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:20
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan: “Yeni Bir Düzen Kurmak İçin Çalışmalıyız”

 Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, geçmişte Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) efsanesini var eden mücadeleci ruhun, Kıbrıs’taki Türk egemenliğinin korunmasına yönelik mücadelesini zamana ve zemine uygun bir şekilde, her türlü politik, ekonomik ve kültürel enstrümanların kullanılarak devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan,1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.
BM SÖZDE EŞİT TUTUMUNDAN VAZGEÇMELİ
Müzakerelerin başladığı günden Crans Montana zirvesine kadar geçen süreçte, egemenliğin iki toplumdan eşit olarak kaynaklanacağı, iki eşit kurucu devletin var olacağı ve birbirlerini tahakküm altına alamayacakları, iki kesimli, iki toplumlu federal bir devletin oluşması için devam etmesine karşın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin uzlaşmaz tavrı ve BM’nin başarısız tutumu yüzünden çöktüğüne dikkat çeken Savaşan, “Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafı çözüm için olumlu katkı koymasına ve üzerine düşeni yapmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da ifade ettiği gibi, güven artırıcı önlemler konusunda bile Rum tarafının adım atmadığı ve görüşme sürecinin parametrelerin kötü oluşundan değil, Rumların çözüme karşı çıkmasından ötürü çöktüğünü artık BM ve bütün Dünya görülmeli ve kabul etmelidir” dedi.
Kıbrıs’taki iki taraftan birini, bütün Kıbrıs’ın tek yasal sahibi sayıp diğer toplumu dışlayan, izole eden anlayışın çözüme değil, statükonun devamına hizmet ettiğini vurgulayan Savaşan,  elli yıllık müzakere sürecine bir daha aynı çerçevede, ucu açık, sonuçsuz, takvimsiz olarak devam edilmesini kimsenin beklemeye hakkı olmadığını belirtti. 
Sürekli çözüm bekler bir durumda hareketsiz kalmak yerine yaşananlardan ders çıkartılması gerektiğini dile getiren Savaşan, “her şeyi çözüm sonrasına ertelemek yerine, gerçekçi bir anlayış ile çalışmalı, üretmeli ve Devletimizin ayakları üzerinde durabileceği, insanımızın mutlu olacağı yeni bir düzen yaratmak için üzerimize düşeni yapmalıyız” dedi.
Devletin içte ve dışta güçlenmesi için gerçekçi bir çabanın ortaya konulması gerektiğinin altını çizen Savaşan, “Toplumsal Mücadele Önderimiz Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, korkusuzca büyük fedakârlıklarla görev yapmış ve sessizce hayata veda eden TMT’mizin isimsiz kahramanlarını rahmet ve saygı ile anar, hayattaki TMT’cileri en içten sevgi ve saygılarımızla selamlayarak, vatanımızda ailelerimiz ve sevdiklerimiz ile huzur ve güven içinde yaşamamızın teminatı olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı’na minnetlerimizi sunar, Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlarız” ifadelerini kullandı.
 


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Son Güncelleme: 01.08.2018 15:52
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