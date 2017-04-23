Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi 23 Nisan Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

23 Nisan 1920’de yakılan Hürriyet meşalesi ile bağımsızlığın kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğunun dünyaya gösterildiğini belirten Savaşan, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Savaşan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, Türk Milleti’nin 23 Nisan 1920 ruhuyla aşamayacağı hiçbir engelin olmadığını söyledi.

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, yayımladığı mesajla kutladı.