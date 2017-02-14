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14 Şubat 2017 Salı 12:50

Kıbrıs Rum Meclisinin Enosis Plebisiti İle İlgili Kararı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanlığı'nın, Kıbrıs Rum Meclisi’nin ENOSİS plebisiti ile ilgili aldığı karara karşı sergilediği tavrı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kıbrıs Rum Meclisinin Enosis Plebisiti İle İlgili Kararı
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YDP, CUMHURBAŞKANLIĞI’NIN TUTUMUNDAN MEMNUN

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanlığı'nın, Kıbrıs Rum Meclisi’nin ENOSİS plebisiti ile ilgili aldığı karara karşı sergilediği tavrı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Parti Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, tepki olarak Cumhurbaşkanlığının, bugün Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum müzakerecilerinin toplantısını iptal etme  ve Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile Perşembe günkü toplantılarına, tek gündem maddesi olarak kararı görüşmek için katılacak olması yöndeki tutumu ile ilgili olarak, “bizleri memnun etmiş, gönüllere su serpmiştir” dedi.

Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis’in, 1950’de ENOSİS için yapılan plebisiti anma kararı ile 1974 Barış Harekatı kutlamalarını kıyaslamasını da “büyük bir talihsizlik” olarak niteleyen Zaroğlu, 20 Temmuz sadece Kıbrıslı Türklere değil Ada’da yaşayan herkese barış ve huzur getirmiş ve binlerce Kıbrıslı Rumu hayata bağlamış, Yunanistan’a bile demokrasi getirmiştir. Sayın Anastasiadis’in bu demeci bile muhataplarımızın Kıbrıs sorununa hangi zihniyetle yaklaştığını göstermektedir” dedi.

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